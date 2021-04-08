【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天期

逆回購中標利率持平，為２﹒２％。人行已連續２８天開展１００億元的逆回購，續刷等量操作

的最長紀錄，且是第９７日開展逆回購。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即繼續零投放零回籠。（ｗｌ）

