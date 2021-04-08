【中概焦點】愛奇藝涉電影侵權，遭北京法院強制執行賠償

《經濟通通訊社８日專訊》據內地工商資料顯示，影音平台巨頭愛奇藝因涉及電影《威客雙

熊》侵權問題，侵害了原告公司北京正好的攝製權和信息網絡傳播權，昨日（７日）遭北京朝陽

法院強制執行。內媒指愛奇藝為該案的連帶賠償方，但未知具體賠償金額。

愛奇藝隔晚在美股價下跌５﹒７％，報１７﹒６美元。（ｅｙ）

