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08/04/2021 13:41

【中概焦點】愛奇藝涉電影侵權，遭北京法院強制執行賠償

　　《經濟通通訊社８日專訊》據內地工商資料顯示，影音平台巨頭愛奇藝因涉及電影《威客雙
熊》侵權問題，侵害了原告公司北京正好的攝製權和信息網絡傳播權，昨日（７日）遭北京朝陽
法院強制執行。內媒指愛奇藝為該案的連帶賠償方，但未知具體賠償金額。
　　愛奇藝隔晚在美股價下跌５﹒７％，報１７﹒６美元。（ｅｙ）

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