【聚焦人幣】中金：穩健國際收支為人幣提供緩衝，次季或窄幅波動

《經濟通通訊社８日專訊》中金公司宏觀團隊最新二季度展望報告預計，中美長端利差與人

民幣的關聯程度較低，穩健的國際收支為人民幣提供了紮實的緩衝墊。人民幣在二季度美元「湍

流」中有望獲得較好支撐，可能在當前點位窄幅波動，其中走弱壓力或相對集中於４月。

中金宏觀團隊預計，人民幣國債的相對吸引力（尤其在中短端）和近期確認納入富時指數（

ＦＴＳＥ ＷＧＢＩ）將持續吸引境外資金流入。

穩健的國際收支為人民幣提供了紮實的緩衝墊。展望二季度，經常帳戶仍是考察人民幣短期

走勢的關鍵因素。在全球共振復蘇背景下，中國出口仍有可能保持較高增長動能。在較為強勁的

製造業動能下，全球對資本品和中間品的需求可能繼續上升，有望支撐中國出口維持較強增長，

從而帶來較高的經常帳戶順差。



＊經常帳戶收支回歸疫前水平，人幣下行空間將較大＊



報告還指出，外需之外，雖然面臨較高基數，但今年２月社融增速較去年年底持平，顯示實

體經濟的融資環境仍然相對寬鬆，加之企業利潤增長較快，投資需求仍有支撐，經濟基本面總體

穩健。

展望下半年，中國經濟增長動能可能進一步放緩，復蘇不完善不均衡的結構性問題可能會有

所發酵，並反映到宏觀數據上，經濟或面臨調整壓力。另外，經常帳戶收支也將逐漸回到疫情前

水平。人民幣下行空間可能小幅增加，波動率也會加大。（ｗｌ）

