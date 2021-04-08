  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/04/2021 13:46

【聚焦人幣】中金：穩健國際收支為人幣提供緩衝，次季或窄幅波動

　　《經濟通通訊社８日專訊》中金公司宏觀團隊最新二季度展望報告預計，中美長端利差與人
民幣的關聯程度較低，穩健的國際收支為人民幣提供了紮實的緩衝墊。人民幣在二季度美元「湍
流」中有望獲得較好支撐，可能在當前點位窄幅波動，其中走弱壓力或相對集中於４月。
　　中金宏觀團隊預計，人民幣國債的相對吸引力（尤其在中短端）和近期確認納入富時指數（
ＦＴＳＥ　ＷＧＢＩ）將持續吸引境外資金流入。
　　穩健的國際收支為人民幣提供了紮實的緩衝墊。展望二季度，經常帳戶仍是考察人民幣短期
走勢的關鍵因素。在全球共振復蘇背景下，中國出口仍有可能保持較高增長動能。在較為強勁的
製造業動能下，全球對資本品和中間品的需求可能繼續上升，有望支撐中國出口維持較強增長，
從而帶來較高的經常帳戶順差。

＊經常帳戶收支回歸疫前水平，人幣下行空間將較大＊

　　報告還指出，外需之外，雖然面臨較高基數，但今年２月社融增速較去年年底持平，顯示實
體經濟的融資環境仍然相對寬鬆，加之企業利潤增長較快，投資需求仍有支撐，經濟基本面總體
穩健。
　　展望下半年，中國經濟增長動能可能進一步放緩，復蘇不完善不均衡的結構性問題可能會有
所發酵，並反映到宏觀數據上，經濟或面臨調整壓力。另外，經常帳戶收支也將逐漸回到疫情前
水平。人民幣下行空間可能小幅增加，波動率也會加大。（ｗｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS08/04/2021
【FOCUS】出貨騰訊補「家底」　20年「押對寶」有啟示
財經熱話08/04/2021
花旗：香港千萬富翁達51.5萬創新高　淨資產中位數1550萬
開市Good Morning08/04/2021
林家亨：騰訊約610元入貨　短中長線皆可
剖析天下08/04/2021
蘇伊士運河堵塞一周　勢增通脹壓力
剖析天下08/04/2021
馬國刺激措施充裕　有望支撐經濟增長
財經熱話07/04/2021
沽騰訊2%股權套現逾千億元　Prosus股價急挫5%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金