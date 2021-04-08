【數據前瞻】機構料３月ＣＰＩ轉正至０﹒３％，ＰＰＩ創兩年半高

《經濟通通訊社８日專訊》國家統計局將於明日（９日）公布３月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據。據

《路透》綜合逾３０家機構的預估中值顯示，受翹尾因素等影響，３月ＣＰＩ預計同比轉正至０

﹒３％（２月同比跌０﹒２％），隨著豬肉產能恢復食品價格趨於回落，但汽油等能源價格堅挺

部分抵消了該影響；ＰＰＩ同比漲幅則進一步擴大至３﹒５％（２月同比升１﹒７％），或創下

兩年半新高。

興業研究的魯政委等認為，從消費品來看，３月中上旬食品價格表現疲弱，其中，豬肉價格

環比跌幅擴大，蔬菜價格由漲轉跌。但汽油價格環比漲幅擴大，且翹尾因素提高１﹒２個百分點

，抵消了食品價格下跌的影響。



＊招商證券：料ＰＰＩ持續上行至５月見頂＊



招商證券宏觀團隊預計，ＣＰＩ將在３月開啟上行，４月轉正。其中，隨著豬肉產能的進一

步恢復，食品項總體趨於回落；隨著疫情防控的順利進行，服務消費將趨於修復，非食品項同比

將恢復正增長。

ＰＰＩ方面，展望未來，２月至５月翹尾因素貢獻將從０﹒１快速上升至２﹒８個百分點。

新漲價因素方面，全球經濟景氣持續，同時美聯儲與歐央行仍維持寬鬆，預測３月至５月ＰＰＩ

持續上行並於５月見頂，之後隨著全球生產能力的恢復，供需缺口將有所收窄，ＰＰＩ將在兩個

季度左右的時間里回到２％左右的常態水平。（ｗｌ）

