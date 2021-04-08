《經濟通通訊社８日專訊》美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）於７日決定對墨盒及其組件發起
３３７調查。該調查由日本佳能公司及其美國子公司依據《美國１９３０年關稅法》第３３７節
規定向ＩＴＣ提出，指控對美出口、在美進口或在美銷售的上述產品侵犯其專利權，請求ＩＴＣ
發起３３７調查，並發布普遍排除令或有限排除令和禁止令。中國、美國等２６家企業為列名被
申請人。（ｗｌ）
08/04/2021 17:27
【大國博弈】美國對墨盒及組件啟動調查，中美２６家企業列申請人
《經濟通通訊社８日專訊》美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）於７日決定對墨盒及其組件發起
３３７調查。該調查由日本佳能公司及其美國子公司依據《美國１９３０年關稅法》第３３７節
規定向ＩＴＣ提出，指控對美出口、在美進口或在美銷售的上述產品侵犯其專利權，請求ＩＴＣ
發起３３７調查，並發布普遍排除令或有限排除令和禁止令。中國、美國等２６家企業為列名被
申請人。（ｗｌ）
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