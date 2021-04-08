  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/04/2021 13:41

【ＦＯＣＵＳ】出貨騰訊補「家底」，２０年「押對寶」有啟示

　　【ＦＯＣＵＳ】繼遭「契媽」接連減持後，騰訊（００７００）大股東Ｐｒｏｓｕｓ（由南
非電訊商Ｎａｓｐｅｒｓ控制）周三（７日）收市後確認，時隔３年擬再大手出貨２％，套現逾
千億元，勢刷新全球股市大宗交易紀錄。翻看Ｐｒｏｓｕｓ的「家底」，其聲稱「旨在增加財務
靈活性」的出售動機似合情合理，而以２０年「押對寶」賺得盆滿缽滿，又有何啟示？

＊自由現金流僅３﹒７億美元＊

　　２００１年，３４００萬美元收購３２％股份；２０２１年，１４６億美元（約１１４０億
港元）配售２％股份－－若要遴選過去２０年最具眼光的股權投資，身為騰訊大股東的互聯網巨
頭Ｐｒｏｓｕｓ必榜上有名。
　　對於將把騰訊持股比例從３０﹒９％減至２８﹒９％（約１﹒９２億股），
Ｐｒｏｓｕｓ稱，是旨在增加其投資於成長型企業的財務靈活性。翻看其「家底」，儘管市值逾
１５００億歐元，但截至去年９月的ＦＹ２１　Ｈ１顯示，自由現金流僅得３﹒７億美元，利潤
錄２６﹒７億美元，其中騰訊貢獻２９﹒７億美元；換言之，電子商務板塊虧損逾３﹒１億美元

　　此外，Ｐｒｏｓｕｓ上半財年併購花費近５﹒９億美元，加上擬在今年１１月底前回購自家
股票及參與認購Ｎａｓｐｅｒｓ股票總計不逾５０億美元，從騰訊套現千億「補水」，可謂合情
合理。

＊具潛質公司「時日見分曉」＊

　　不過，除了「補水」，Ｐｒｏｓｕｓ減持有無他因？先有公司總裁劉熾平１月趁高位減持４
０萬股套現２﹒５６億，之後「契媽」Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ旗下ＡＲＫＫ本周及３月多次減
倉，而稍見喘定的中概股隔夜再急跌，監管收緊逆風難測、數字稅山雨欲來等因素不可不提。
　　想深一層，Ｐｒｏｓｕｓ以２０年「押對寶」賺得盆滿缽滿，早已跑贏一眾長倉基金，而騰
訊股價自２０１６年下半年企上２００元，之後發力攀升，跟上月登陸紐交所的大熱遊戲平台Ｒ
ｏｂｌｏｘ都有慢工出細活、時日見分曉的意味，後者估值２０１７年時仍僅得５２５０萬美元
，現時則一躍衝天至逾３００億美元。
　　值得一提得是，「契媽」在減持騰訊之餘，近日重點加倉的新加坡數字娛樂加電商巨頭
ＳＥＡ被稱為「東南亞騰訊」；而起家於印尼的極兔速遞正殺入內地市場，並最新完成一筆
１８億美元的融資。
　　長江後浪推前浪，前浪死在沙灘上。數據時代尋找下一個騰訊式「封神」之餘，也別忘了一
代元老雅虎的落寞簡史。

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS08/04/2021
【FOCUS】出貨騰訊補「家底」　20年「押對寶」有啟示
財經熱話08/04/2021
花旗：香港千萬富翁達51.5萬創新高　淨資產中位數1550萬
開市Good Morning08/04/2021
林家亨：騰訊約610元入貨　短中長線皆可
剖析天下08/04/2021
蘇伊士運河堵塞一周　勢增通脹壓力
剖析天下08/04/2021
馬國刺激措施充裕　有望支撐經濟增長
財經熱話07/04/2021
沽騰訊2%股權套現逾千億元　Prosus股價急挫5%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金