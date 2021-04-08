【ＦＯＣＵＳ】出貨騰訊補「家底」，２０年「押對寶」有啟示

【ＦＯＣＵＳ】繼遭「契媽」接連減持後，騰訊（００７００）大股東Ｐｒｏｓｕｓ（由南

非電訊商Ｎａｓｐｅｒｓ控制）周三（７日）收市後確認，時隔３年擬再大手出貨２％，套現逾

千億元，勢刷新全球股市大宗交易紀錄。翻看Ｐｒｏｓｕｓ的「家底」，其聲稱「旨在增加財務

靈活性」的出售動機似合情合理，而以２０年「押對寶」賺得盆滿缽滿，又有何啟示？



＊自由現金流僅３﹒７億美元＊



２００１年，３４００萬美元收購３２％股份；２０２１年，１４６億美元（約１１４０億

港元）配售２％股份－－若要遴選過去２０年最具眼光的股權投資，身為騰訊大股東的互聯網巨

頭Ｐｒｏｓｕｓ必榜上有名。

對於將把騰訊持股比例從３０﹒９％減至２８﹒９％（約１﹒９２億股），

Ｐｒｏｓｕｓ稱，是旨在增加其投資於成長型企業的財務靈活性。翻看其「家底」，儘管市值逾

１５００億歐元，但截至去年９月的ＦＹ２１ Ｈ１顯示，自由現金流僅得３﹒７億美元，利潤

錄２６﹒７億美元，其中騰訊貢獻２９﹒７億美元；換言之，電子商務板塊虧損逾３﹒１億美元

。

此外，Ｐｒｏｓｕｓ上半財年併購花費近５﹒９億美元，加上擬在今年１１月底前回購自家

股票及參與認購Ｎａｓｐｅｒｓ股票總計不逾５０億美元，從騰訊套現千億「補水」，可謂合情

合理。



＊具潛質公司「時日見分曉」＊



不過，除了「補水」，Ｐｒｏｓｕｓ減持有無他因？先有公司總裁劉熾平１月趁高位減持４

０萬股套現２﹒５６億，之後「契媽」Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ旗下ＡＲＫＫ本周及３月多次減

倉，而稍見喘定的中概股隔夜再急跌，監管收緊逆風難測、數字稅山雨欲來等因素不可不提。

想深一層，Ｐｒｏｓｕｓ以２０年「押對寶」賺得盆滿缽滿，早已跑贏一眾長倉基金，而騰

訊股價自２０１６年下半年企上２００元，之後發力攀升，跟上月登陸紐交所的大熱遊戲平台Ｒ

ｏｂｌｏｘ都有慢工出細活、時日見分曉的意味，後者估值２０１７年時仍僅得５２５０萬美元

，現時則一躍衝天至逾３００億美元。

值得一提得是，「契媽」在減持騰訊之餘，近日重點加倉的新加坡數字娛樂加電商巨頭

ＳＥＡ被稱為「東南亞騰訊」；而起家於印尼的極兔速遞正殺入內地市場，並最新完成一筆

１８億美元的融資。

長江後浪推前浪，前浪死在沙灘上。數據時代尋找下一個騰訊式「封神」之餘，也別忘了一

代元老雅虎的落寞簡史。

