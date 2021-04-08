《經濟通通訊社８日專訊》公務員事務局局長聶德權今日到訪香港體育學院（體院），與體
院主席林大輝一同視察運動員及教練接種新冠疫苗的情況，並為他們打氣。
應體院的邀請，政府由３月下旬開始為全職運動員、教練及相關人員安排接種科興和復必泰
疫苗。
聶德權指，運動員經常要到海外集訓和參加比賽，但海外的新冠疫情仍然嚴重，而去年便有
３名港隊空手道運動員確診染疫。因此接種疫苗對運動員來說十分重要。（ｃｌ）
08/04/2021 17:42
【新冠疫苗】聶德權到體院視察精英運動員接種新冠疫苗
《經濟通通訊社８日專訊》公務員事務局局長聶德權今日到訪香港體育學院（體院），與體
院主席林大輝一同視察運動員及教練接種新冠疫苗的情況，並為他們打氣。
應體院的邀請，政府由３月下旬開始為全職運動員、教練及相關人員安排接種科興和復必泰
疫苗。
聶德權指，運動員經常要到海外集訓和參加比賽，但海外的新冠疫情仍然嚴重，而去年便有
３名港隊空手道運動員確診染疫。因此接種疫苗對運動員來說十分重要。（ｃｌ）
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