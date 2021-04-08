【選舉改革】曾國衞：研究規管組織或煽動投白票等操縱選舉行為

《經濟通通訊社８日專訊》立法會有關修改本港選舉制度的小組委員會舉行會議，政制及內

地事務局局長曾國衞表示，現行法例有規管選舉舞弊、操縱選舉等行為，但因應中央完善選舉制

度，會研究有否需要修訂法例，以規管其他具體操縱、破壞選舉的行為，包括鼓勵投白票、廢票

、鼓勵組織或煽動否定選舉等行為。



＊修例並非針對個人投票行為＊



不過，他強調，修例並非針對個人投票行為，當局絕對尊重市民行使個人投票權利，重申未

來修例主要是針對組織或嘗試操縱破壞選舉的人，並會適當區分正常拉票活動，以免活動受影響

。

對於體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國關注，所屬界別的選委人數壓縮。曾國衞

回應，相關界別對香港有重要角色，但選委人數只有１５００人，不能滿足所有界別訴求，部分

界別的人數難免有所調整，希望各方能理解。



＊揀選合資格團體工作接近尾聲＊



曾國衞又指，選委會第三界別中，新增的「基層社團」及「同鄉社團」等團體，當局正密切

擬定相關的合資格團體，亦會詢問相關政策局過往與相關團體交往的經驗，以確定是否符合資格

，而當局揀選合資格團體的工作接近尾聲，很快可以在條例草案上看到。他又指，在立法會選委

會組別、功能組別及地區直選中，３個界別都分別最多可有１５０人獲提名參選。（ｓｌ）

