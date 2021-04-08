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08/04/2021 07:57

【企業盈喜】建滔及建滔積層板料３個月純利多去年中期逾１倍

　　《經濟通通訊社８日專訊》建滔集團（００１４８）及建滔積層板（０１８８８）聯合公布
，預期截至３月３１日止３個月純利分別較去年６月３０日止６個月增長超過１倍及１﹒３倍。
　　建滔集團指，純利增長主因多個部門包括覆銅面板、印刷線路板及化工產品的產品銷售單價
增長。
　　建滔積層板指，純利增長主因產銷的產品銷售單價增長，而期內市場上銅箔、玻璃布及環氧
樹脂等上游物料價格因供應收緊而大幅抽升，覆銅面板售價亦隨之多次上調。（ｗｈ）

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