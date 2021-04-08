【企業盈喜】中煤能源（０１８９８）料首季純利增最多２﹒８倍

《經濟通通訊社８日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，預期截至

３月３１日止第一季純利介乎約３９﹒３７億至４０﹒４２億元人民幣，同比增長介乎約

２﹒７２至２﹒８２倍。

該集團指，首季利潤增加主因宏觀經濟穩定復甦，主要產品銷售價格大幅上漲，持續強化成

本費用控制，科學統籌安全、生產、產品品質和銷售等工作，煤炭產銷規模進一步擴大。同時，

應佔聯營及合營公司利潤同比增加。

該集團將於本月底前公布首季業績。（ｗｈ）

