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08/04/2021 07:56

【企業盈喜】中煤能源（０１８９８）料首季純利增最多２﹒８倍

　　《經濟通通訊社８日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，預期截至
３月３１日止第一季純利介乎約３９﹒３７億至４０﹒４２億元人民幣，同比增長介乎約
２﹒７２至２﹒８２倍。
　　該集團指，首季利潤增加主因宏觀經濟穩定復甦，主要產品銷售價格大幅上漲，持續強化成
本費用控制，科學統籌安全、生產、產品品質和銷售等工作，煤炭產銷規模進一步擴大。同時，
應佔聯營及合營公司利潤同比增加。
　　該集團將於本月底前公布首季業績。（ｗｈ）

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