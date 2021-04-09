《窩輪匯智－劉嘉輝》控制風險可從條款上入手

《窩輪匯智》上周提到時間值對窩輪價格的影響，可考慮轉倉策略。適逢長假期後，港股走

勢繼續日升日跌欠缺方向，一如上期所述，如持有一些相對價外及年期短的產品，一方面要受時

間值損耗的影響，另一方面本周整體的引伸波幅進一步走低，亦對窩輪價格有較不利影響。

面對牛皮市，投資者的窩輪策略又該如何部署？首先，大家理應明白時間值及引伸波幅這兩

大風險因素，筆者不再詳述。在投資環境充滿變數之時，其實投資者更應權衡風險與回報，其中

一個方法，可考慮透過不同條款的產品去控制風險。

就以騰訊（００７００）本周表現為例，受大股東減持套現的消息拖累，股價一度下試

６１４元位置，力守配售價即５９５元位置，其後繼續窄幅徘徊於６２０元樓下。

市場上的好淡產品，皆有不同的兌換比可供選擇，以認購證為例，Ａ的行使價為

６７８﹒８８元，今年１２月到期，兌換比５００兌１，周五（９日）價格約為０﹒１元，實際

槓桿５﹒３倍。另一認購證Ｂ，行使價７０７元，今年７月到期，兌換比１００兌１，周五價格

約０﹒２元，實際槓桿８﹒４倍。

輪條款，前者槓桿較低、年期較長，為防守性較高產品，同時間由於產品兌換比較高，輪價

相對低。投資者若擔心市場波動，以Ａ貼價及年期較長的特性，就能給予投資者較大防守性，加

上資金量亦相對較少，靈活度較高。相反，若認為正股有機會在較短時間內反彈，且幅度較大的

話，以Ｂ入場就能享受到短身證所帶來的高槓桿爆發力，相對適合較進取的投資者。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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