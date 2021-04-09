《經濟通通訊社９日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）經初步測算，受
惠主營產品毛利大幅增加，預計今年首季歸屬於上市公司股東的淨利潤約９﹒６７億（人民幣，
下同），按年增約３０倍。扣除非經常性損益事項後，期內歸屬於上市公司股東的淨利潤約１２
﹒８８億元，２０１９年同期虧損２﹒９１億元。期內每股收益約０﹒０５４元。（ｎｓ）
09/04/2021 08:25
【企業盈喜】中國鋁業首季純利按年增約３０倍，主營產品毛利大增
《經濟通通訊社９日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）經初步測算，受
惠主營產品毛利大幅增加，預計今年首季歸屬於上市公司股東的淨利潤約９﹒６７億（人民幣，
下同），按年增約３０倍。扣除非經常性損益事項後，期內歸屬於上市公司股東的淨利潤約１２
﹒８８億元，２０１９年同期虧損２﹒９１億元。期內每股收益約０﹒０５４元。（ｎｓ）
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