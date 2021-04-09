《專家之言－張穎群》降中概股回流門檻，料下半年有更多上市申請

《專家之言》復活節假期前後，美國公布多項經濟數據，及上周五（２日）的就業數據皆勝

預期，帶動美股三大指數齊造好。標普更連續三日創出５２周新高。總統拜登繼早前簽署１﹒９

萬億美元紓緩民困及刺激經濟的方案後，再公布超過兩萬億美元的基建措施。計劃準備分８年進

行。包括交通基建項目佔６２１０億美元、用１１５０億美元優化高速公路、橋樑及街道等、用

８５０億美元更新道路上的公共交通系統。另外再用２５０億美元用於在機場設施。當中會用１

７４０億美元推進智能電動汽車，及在全美國設置超過５０萬個汽車充電站配合。消息帶動新能

源汽車及相關股份齊造好。但同時會將企業稅提高至２８％，以支付部分費用。

美國１０年期債券息率在假期前夕徘徊在１﹒７５厘附近，而美匯指數曾高見９３﹒４４。

日前公布多項經濟數據，及就業數據齊優於預期。投資者對美國經濟前景皆充滿極樂觀的情緒。

推動股市齊創新高後，債券息率稍見回落，近日１０年期國債息率低見１﹒６５６厘。隨時後美

匯指數亦跟隨向下。根據商品期貨交易所資料顯示，到３月底，美元看淡的空倉，總額巳減至近

８２億美元，跟前期的１０８億美元空倉，跌幅近兩成。似乎有投資者已改變看淡美元的態度。



＊合併主板利前景，企業績優派高息＊



內地財新中國公布３月份財新中國製造業採購經理指數ＰＭＩ回落至５０﹒６，連續下跌４

個月。低過預期５１﹒３及上月５０﹒９。雖然回落至２０２０年５月以來最低，但也同時連續

１１個月企？在５０以上擴張區上。數據反映製造業仍處於擴張水平，唯略見放緩。加上期內工

業金屬、原油，和原材料之價格持續上升，令到成本增加。再公布３月份財新中國服務業採購經

理指數ＰＭＩ為５４﹒３，比上大幅增加２﹒８，並終止連跌３個月的劣勢。但仍是連續１１個

月企穩在５０以上仍擴張區。之前公布的製造業ＰＭＩ稍見回落，帶動綜合ＰＭＩ僅升至

５３﹒１，比上增加１﹒４。數據反映整體經營活動仍處於穩定增長。

深圳證券交易所日前公布，經中證監批准，交易所內的主板及中小板將於周二（６日）正式

合併。在合併後，深交所僅有主板和創業救，一切運作亦如常繼續。主板仍然沿用實行核准制，

未有增加額外上市通道，更沒有降低上市要求。也相信在流動性或估值都不會現大變化。截至３

月３０日止，內地Ａ股市場已有超過８００家上市企業公布業績，當中有近６６０家公司大額派

發股息，合共金額高達７，０００億元人民幣。當中有２０家企業合共派發股息百億元人民幣。

在滬深市場上，去年派息金額最高為工商銀行，累計近９５０億元人民幣。其次為股王貴州茅台

，派送股息２４２億元人民幣，為自２００１年上市後最高派息金額。



＊假期前後淡又靜，股市高低靠外圍＊



港股假後（７日）復市，早上承接外圍升勢而高開，恆指直衝上２９１０１是日高位，最多

升１６２點。但已見沽盤湧出，股市回落倒跌，再度失守２９０００關口。在假期前夕，踏入４

月份首日（１日），恆指及恆生科技指數齊大幅抽升。美團點評（０３６９０）高見３２８元，

最多升幅近一成。騰訊（００７００）、京東（０９６１８）、阿里巴巴（０９９８８）、小米

集團（０１８１０）及嗶哩嗶哩（０９６２６）同急升近５％。恆指升５６０點，科技指數升

３８５點，齊升至高位收市。唯成交金額不足２０００億元，略見減少，似未能配合升勢。港交

所（００３８８）建議再簡化及擴闊海外企業回歸香港上市制度。可用同股不同權模式，亦可轉

回利益實體架構。同時下調最低市值要求，由現時４００億元減至３０億元，但要有５年完整年

度的會計紀錄。而市值少於百億元，則要求年收益超過１０億元。希望有更多在美上市的中概股

，可符合資格回歸香港上市。在２０２１年首季內，有３２隻新股成功到交易所上市，全數集資

金額１３２８億港元，按年大幅增加超過８﹒４倍，繼續排名全球第二。期內有１３隻是屬於新

經濟模式，共集資１１７２億港元，按年急增３４﹒５倍。主要為快手科技（０１０２４）、百

度（０９８８８）及嗶哩嗶哩，合共佔七成。另有１隻是創業板上市。資料反映出現時上市皆以

新經濟股為主。不論在數目或籌集資金，皆大幅倍數增加。相信下半年申請上市會繼續大幅倍增

。《華盛証券 張穎群》

