【金屬勢強】中鋁及重鋼盈喜股價急彈，何啟俊：後市反覆宜先食胡

《經濟通通訊社記者劉孝言９日報道》今早金屬資源股成為市場焦點，多股發盈喜後股價有

好表現，中國鋁業（０２６００）預期首季盈利約９﹒６７億人民幣，按年增長約３０倍；重慶

鋼鐵（０１０５３）預期首季盈利按年增約２５８﹒８１倍；江西銅業（００３５８）料首季淨

利潤８﹒３１億至８﹒７９億元人民幣，按年多賺４﹒１９倍至４﹒４９倍。

發出盈利預告後，金屬股隨即落鑊，其中中鋁表現亮眼，開彈一成一舉突破２０天線（約３

﹒６１元），惟盤中升幅收窄，半日收報３﹒７８元升５﹒５９％。重鋼半日更飊高二成七報１

﹒７９元。江銅報１６﹒５８元微升０﹒３６％。

據國家統計局公布，３月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲４﹒４％，漲幅較上

月擴大２﹒７個百分點，亦顯著高於市場預期的漲３﹒５％，創２０１８年７月以來最高。近期

國際市場銅、鋁等有色金屬價格上漲較多，推動國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲４﹒５

％，漲幅擴大３個百分點。

眾多消息觸發市場憧憬資源股走勢看俏。



＊盈喜乃因低基數，金屬股走勢波動勿追貨＊



千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通訊社》表示，金屬資源股宜先食胡。首先本輪盈

喜受惠去年停工停產，基數低之餘參考性不大，認為行內業務僅屬回復正常水平，增長力度未有

帳面強勁。此外，相關股份急彈另因主要產銅國智利疫情嚴重，近日更關閉該國邊界，令市場擔

心銅供應，引發銅價暴漲。然而他認為現時環球疫情不明朗，經濟預期未有如年初般樂觀，隨著

疫情發展而反覆變動，加上歐美傳出阿斯利康疫苗出現重大副作用，更拖累疫苗接種工作，預計

金屬資源股走勢趨向波動，建議低位持貨者套現食胡。

至於個股策略方面，何啟俊建議無貨者切勿急於追貨，指相關板塊後市表現未明，有意部署

者可留意今日表現較落後的江西銅業，待該股回調至１００天線（約１４﹒４４元）才分注買入

。而今日表現亮眼的中國鋁業，他建議持貨者待股價到達４元水平便應套現減磅，預計該股後市

反覆。

