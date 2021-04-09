《經濟通通訊社９日專訊》美國虛擬貨幣交易所Ｋｒａｋｅｎ行政總裁鮑威爾周四（８日）
接受《ＣＮＢＣ》訪問時表示，公司計劃明年進行首次公開招股（ＩＰＯ），公司估值可能達到
２００億美元。
數據顯示該交易所首季交易額已比上年全年多１﹒５倍，創下歷史新高１６００億美元，平
台新用戶數量是上年下半年的四倍。
公司主要競爭對手是Ｃｏｉｎｂａｓｅ，其首季收入亦創紀錄達１８億美元，同樣比上年全
年多，而該公司將於下周直接上市，公司估值可能高達１０００億美元。（ａｌ）
09/04/2021 16:09
【代幣風暴】美國虛擬貨幣交易所Ｋｒａｋｅｎ計劃明年上市
《經濟通通訊社９日專訊》美國虛擬貨幣交易所Ｋｒａｋｅｎ行政總裁鮑威爾周四（８日）
接受《ＣＮＢＣ》訪問時表示，公司計劃明年進行首次公開招股（ＩＰＯ），公司估值可能達到
２００億美元。
數據顯示該交易所首季交易額已比上年全年多１﹒５倍，創下歷史新高１６００億美元，平
台新用戶數量是上年下半年的四倍。
公司主要競爭對手是Ｃｏｉｎｂａｓｅ，其首季收入亦創紀錄達１８億美元，同樣比上年全
年多，而該公司將於下周直接上市，公司估值可能高達１０００億美元。（ａｌ）
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