【代幣風暴】美國虛擬貨幣交易所Ｋｒａｋｅｎ計劃明年上市

《經濟通通訊社９日專訊》美國虛擬貨幣交易所Ｋｒａｋｅｎ行政總裁鮑威爾周四（８日）

接受《ＣＮＢＣ》訪問時表示，公司計劃明年進行首次公開招股（ＩＰＯ），公司估值可能達到

２００億美元。

數據顯示該交易所首季交易額已比上年全年多１﹒５倍，創下歷史新高１６００億美元，平

台新用戶數量是上年下半年的四倍。

公司主要競爭對手是Ｃｏｉｎｂａｓｅ，其首季收入亦創紀錄達１８億美元，同樣比上年全

年多，而該公司將於下周直接上市，公司估值可能高達１０００億美元。（ａｌ）

