【大國博弈】美國商務部將７家中國超級計算機機構列入實體清單

《經濟通通訊社９日專訊》美國商務部周四（８日）宣布將７間中國超級計算機機構列入實

體清單，即貿易黑名單，主要因為他們協助中國軍方，其活動危害國家安全或外交政策利益。

今次行動涉及天津飛騰信息技術、上海集成電路技術與產業促進中心、國家超級計算濟南中

心、國家超級計算深圳中心、國家超級計算無錫中心、國家超級計算鄭州中心、Ｓｕｎｗａｙ

Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ。

信維通信（深：３００１３６）今早則發表澄清指，公司及其子公司不涉及被美國商務部列

入實體清單，「Ｓｕｎｗａｙ Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ」並非公司旗下全資子公司

深圳市信維微電子。

另外據彭博社引述知情人士透露，商務部今次的行動不會阻止天津飛騰繼續從台積電採購產

品。

商務部直指他們參與建造超級計算機，並用於中國軍方行動，參與軍事現代化及研發大規模

殺傷力武器。

商務部長雷蒙多亦發表聲明指，超級計算機對於許多或許幾乎所有現代武器和國家安全系統

的發展都非常重要，如核武和高超聲速武器。商務部將充分運用其權力防範中國利用美國技

術，支持破壞穩定的軍事現代化努力。

被列入實體清單的公司或實體必須向美國商務部申請許可證，才可與美國企業開展業務往來

，在申請從美國供應商獲得產品許可時亦將面臨嚴格審查，但不適用於已經在途中的美國供應商

產品。（ａｌ）

