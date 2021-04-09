【大國博弈】美國參議院公布新對華戰略議案，謀求盟友合作及投資

《經濟通通訊社９日專訊》美國國會參議院外交關係委員會周四（８日）公布長達２８３頁

，名為《２０２１年戰略競爭法案》（Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ

Ａｃｔ ｏｆ ２０２１）的新對華策略草案。

該法案由委員會主席梅南德茲、共和黨資深議員里施發起，委員會將於下周三（１４日）開

會討論修正及投票，不過整個一攬子方案的各個部分將由８個不同的委員會審議。

法案建議增強美國與盟友的軍控措施，要求有關中國武器和太空系統的報告，同時呼籲加強

與台灣的夥伴關係，作為印太戰略的重要組成部分，美台官員的互動能力亦不應受限。

法案亦建議在２０２２至２０２６財年期間，向印太地區提供６﹒５５億美元的外國軍事援

助資金，而同期為印太安全倡議和相關計劃提供４﹒５億美元資金。

法案亦將推動聯盟和多邊機構捍衛中國人權問題，應對中國在亞洲和全球其他地區的行動，

如少數民族維吾爾族穆斯林的待遇、在香港鎮壓異見人士以及南中國海的侵略行為。

法案亦提及保護知識產權，加強出口控制、跟蹤在美上市中國企業條款，同時擴大美國外國

投資委員會（ＣＦＩＵＳ）的管轄範圍，學校如果從外資獲得逾百萬贈禮，將被列入審核目標，

因為中國正涉嫌利用美國高等教育開放的研發文化竊取知識產權。

法案具體希望透過基建投資和科技研發，在全球供應鏈、科學和技術等方面與中國競爭，並

保護和促進美國的利益和價值觀，同時通過促進人權、提供安全援助、投資打擊虛假信息，提高

美國抵禦中國日益擴大的全球影響力，亦反映民主共和兩黨在對華關係上的強硬態度。

梅南德茲亦發表聲明強調，美國必須認清中國的意圖和行動，據情況調整政策和戰略，而這

是應對中國挑戰的唯一辦法，兩黨亦需要建立互信，並達成真誠妥協，在現實和理想之間尋找平

衡。里施亦指出引入該法案是為了確保美國做好未來數十年與中國競爭準備的關鍵步伐之一。（

ａｌ）

