《經濟通通訊社９日專訊》美國國務院發言人普賴斯周四（８日）表明由於周末休會，美國
伊朗問題特使默里可能先行返國，不過強調急於讓期望超出目前實際情況。
伊朗外交部副部長阿拉奇則向當地官方電視台表示，一步一步取消制裁的討論已擱置，全面
取消制裁談判正在進行當中，雙方正釐清細節。
目前美伊皆不預期在維也納展開的會談可快速出現突破性進展，主要因為伊朗暫時拒絕進行
面對面談判，歐洲與其他國家的外交官需要以中間人角色加入討論。（ａｌ）
09/04/2021 09:19
【美伊衝突】美國及伊朗核協議談判未有新進展，美特使或先返國
《經濟通通訊社９日專訊》美國國務院發言人普賴斯周四（８日）表明由於周末休會，美國
伊朗問題特使默里可能先行返國，不過強調急於讓期望超出目前實際情況。
伊朗外交部副部長阿拉奇則向當地官方電視台表示，一步一步取消制裁的討論已擱置，全面
取消制裁談判正在進行當中，雙方正釐清細節。
目前美伊皆不預期在維也納展開的會談可快速出現突破性進展，主要因為伊朗暫時拒絕進行
面對面談判，歐洲與其他國家的外交官需要以中間人角色加入討論。（ａｌ）
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