《經濟通通訊社９日專訊》據路透社引述知情消息人士透露，阿布扎比國家石油公司
（ＡＤＮＯＣ）考慮將旗下鑽油業務在國內上市掛牌。
消息指公司已與多間投行討論首次公開上市（ＩＰＯ）計劃，並具體希望今年內上市，不過
相關討論仍在初期階段，而上市規模可能高於１０億美元。（ａｌ）
09/04/2021 09:27
【油市博弈】傳阿布扎比國家石油公司考慮安排旗下鑽油業務上市
《經濟通通訊社９日專訊》據路透社引述知情消息人士透露，阿布扎比國家石油公司
（ＡＤＮＯＣ）考慮將旗下鑽油業務在國內上市掛牌。
消息指公司已與多間投行討論首次公開上市（ＩＰＯ）計劃，並具體希望今年內上市，不過
相關討論仍在初期階段，而上市規模可能高於１０億美元。（ａｌ）
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