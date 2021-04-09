【油市博弈】傳阿布扎比國家石油公司考慮安排旗下鑽油業務上市

《經濟通通訊社９日專訊》據路透社引述知情消息人士透露，阿布扎比國家石油公司

（ＡＤＮＯＣ）考慮將旗下鑽油業務在國內上市掛牌。

消息指公司已與多間投行討論首次公開上市（ＩＰＯ）計劃，並具體希望今年內上市，不過

相關討論仍在初期階段，而上市規模可能高於１０億美元。（ａｌ）

