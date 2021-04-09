《台股攻略－馮偉明》萬七點曇花一現，台股跌７２點收市

《台股攻略》台股今早（９日）開市時走勢強勁，一度躍升至１７０１６點，惟高位再度遇

上沽壓，指數一度急跌過百點，高低波幅達２００點，幸有面板股及台塑集團撐盤，終場收

１６８５４點，力守５日線，成交金額為４３６２億元（新台幣．下同），創２月２６日以來最

大成交金額。

權值股台積電早盤一度升至６１８元，但隨著市場沽壓，股價終跌０﹒５％，收６１０元；

聯發科尾盤跌勢加重，失守千金股行列，收９９９元，跌２％；大立光法說會釋出保守展望，多

間外資紛紛調低目標價，股價應聲下挫超過２％，收３０２０元。鴻海亦跌２％，收１２０元。

反觀面板股份升２﹒７％，收２４﹒６５元；友達升５﹒３％，收２４﹒６元；彩晶升近４％，

收１７﹒１５元。記憶體板塊華邦電漲停，收３４﹒３元；旺宏升約４％，收４７﹒７元。半導

體封測龍頭日月光投控今日公布業績，受惠於封測事業維持高檔，第一季營收首度突破千億元大

關，創下同期新高，也符合市場預期，其３月營收４２０億元，按年增１０﹒９％。代工廠今日

亦公布３月營收，在遠距商機帶動下，廣達及仁寶第一季營收年增皆超過四成，均創歷史同期新

高。

美國經濟加速復甦，外圍市況漸趨轉好，加上台灣外銷訂單受惠，預料台股有力再創新高。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

