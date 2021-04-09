《談國論企－黎偉成》製造業ＰＭＩ三月份出口訂單佳

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２１年３月份擴張力度再加強，止住較

對上一個月環比放緩之象，和創造連續１３個月擴張的佳態，顯農曆春節傳統季節性因素未改製

造業產銷向俏的基本態勢。尤其惹人注目的是以出口為主的新訂單回復明顯的擴張，意味中國製

造業在歐美經濟受困惡疫低迷之況對價廉物美的中國商品需求殷切。國家最新推行的「國內大循

環、國內國際雙循環」和「需求側、供給側」互配合等政策，會使國民經濟在２０２１年更加確

切地穩中有進提升及發展，製造業當然受惠不淺。



＊出口新訂單再擴因歐美疫預期經濟重啟＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，中國製造業經理採購指數於２０２１年３月份達

５１﹒９（見附表），較對上一個月飆升１﹒３個百分點，遠遠抵銷２月份５０﹒６環比對減少

０﹒７個百分點的負面影響，乃因農曆辛丑年初一即２月１２日的春節長假期後，工廠加大生產

力度之所致。此數為僅次於２０２０年３月份的５２的１２個月以來最大擴張，反映出政府持續

不斷及時和嚴格防控惡疫之策達效，確保經濟積極、正面、提質成長。

要指出的重點，為（一）製造業於２０２１年３月所接的新訂單情況相當理想，特別是（Ｉ

）出口新訂單，分類指數５１﹒２，比對上一個月上升２﹒６個百分點，而２月份僅

４８﹒８環比回落１﹒４個百分點，並重新踞於臨界點上方。出口新訂單由收縮轉擴張，乃因（

ｉ）美國、英國甚至歐盟等多個主要國家陸續提供疫苗予人以接種，並計劃和部署有序地重啟經

濟，當地的進口批發商得及早預訂各種各樣物資，應付市場預期所需；（ｉｉ）拜登就任美國總

統兩個多月以來，即使仍未有終止特朗普對華單方加徵的關稅措施，但未有對中國進行新一輪貿

戰，中美經貿關係維持膠著狀態，雙邊貿易也就繼續摸著石頭過河式行進。

此為（ＩＩ）製造業的新訂單於２０２１年３月份達５３﹒９和環比大增２個百分點的其中

原因，但更重大的因素還是中國的內需日趨殷切，促（ＩＩＩ）進口新訂單期內環比增２﹒６個

百分點，重新返回臨界點以上的５１﹒１的擴張水平。

即使接訂情況理想，但（ＩＶ）在手訂單仍處於臨界點以之的４８﹒４，和環比僅增長

０﹒７個百分點，很主要是受到製造業的生產十分繁忙的影響。

此可見於（二）生產，分類指數於２０２１年３月份環比大幅增長２個百分點，並達到

５３﹒９的水平，止住２月份大幅回落１﹒６個百分點至５１﹒９，和１月５３﹒５環比回落０

﹒７個百分點，連同２０２０年１２月份５４﹒２環比回落０﹒５個百分點的連續三個月放緩的

情況，並追近去年最後一個月的水平。

其他良性因素，有（三）生產成本和銷售價格保持相對穩勢，特別是（１）主要原材料購進

價格，分類指數於３月份達６９﹒４環比增加２﹒７個百分點，止住２月份６６﹒７，環比下跌

０﹒４個百分點，和１月份６７﹒１下跌０﹒９個百分點之二連跌，並越過２０２０年１２月大

增５﹒４個百分點而達的６８。



＊出廠價格漲幅低於原材料購進價格＊



但（２）出廠價格分類指數於是月份即使環比增長１﹒３個百分點，和所達到的５９﹒８，

漲幅低於購進價格１﹒４個百分點，而所達之數更低９﹒６個百分點，顯製造企業即使開始受到

生產者出廠價格ＰＰＩ跌轉升的壓力，惟成本上升轉嫁至出廠價相對有限，使商品保持一定程度

的競爭力。

（四）生產經營活動預期指數於２０２１年３月份所達５８﹒５，環比僅回落０﹒７個百分

點，而２月份達５９﹒２環比升１﹒３個百分點，和仍高於１月份的５７﹒９，可在相當程度反

映出製造業對生產、經營前景回復樂觀的信心和看法。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

３月╱２０２１ ５１﹒９ ＋１﹒３

２月╱２０２１ ５０﹒６ －０﹒７

１月╱２０２１ ５１﹒３ －０﹒６

１２月╱２０２０ ５１﹒９ －０﹒２

１１月╱２０２０ ５２﹒１ ＋０﹒７

１０月╱２０２０ ５１﹒４ －０﹒１

９月╱２０２０ ５１﹒４ ＋０﹒５

８月╱２０２０ ５１﹒０ －０﹒１

７月╱２０２０ ５１﹒１ ＋０﹒２

６月╱２０２０ ５０﹒９ ＋０﹒３

５月╱２０２０ ５０﹒６ －０﹒２

４月╱２０２０ ５０﹒８ －１﹒２

３月╱２０２０ ５２﹒０ ＋１６﹒３

２月╱２０２０ ３５﹒７ －１４﹒３

１月╱２０２０ ５０﹒０ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１１月╱２０１９ ５２﹒２ ＋０﹒９

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

