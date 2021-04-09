《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》人民銀行召開貨幣金銀和安全保衛工作電視
會議。會議要求，要切實保障現金供應，穩妥推進數字人民幣研發試點，持續深入做好整治拒收
現金工作，不斷完善大額現金管理試點，改進完善反假貨幣工作。
會議指出，要不斷完善大額現金管理試點，改進完善反假貨幣工作。要著力加強調查研究，
進一步推進普通紀念幣和貴金屬紀念幣發行管理改革，持續提升現金發行和處理社會化水平，穩
步推進發行庫布局規劃實施，大力推進保衛管理工作轉型發展。
09/04/2021 16:34
【數字人幣】人行：推進數字人幣研發，做好整治拒收現金工作
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》人民銀行召開貨幣金銀和安全保衛工作電視
會議。會議要求，要切實保障現金供應，穩妥推進數字人民幣研發試點，持續深入做好整治拒收
現金工作，不斷完善大額現金管理試點，改進完善反假貨幣工作。
會議指出，要不斷完善大額現金管理試點，改進完善反假貨幣工作。要著力加強調查研究，
進一步推進普通紀念幣和貴金屬紀念幣發行管理改革，持續提升現金發行和處理社會化水平，穩
步推進發行庫布局規劃實施，大力推進保衛管理工作轉型發展。
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