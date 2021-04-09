【上海特寫】跨界藝術家馬興文：藝術不是用金錢衡量的商品

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》在上海外灘三號這棟海派的老式建築內，正

在舉行著一場新潮前衛的藝術展。動感的音樂、迷幻的藍色燈光、黑色地磚、螢光色畫作，把整

個展廳打造成了潮流派對的現場。這次展覽的主角是一匹匹造型各異的「小龍馬」，以雕塑、油

畫、水墨畫、波普藝術、影像等多種形式呈現，炫酷的設計吸引了許多年輕人前來「打卡」。

「小龍馬」是跨界藝術家馬興文創作的ＩＰ之一。馬興文介紹，小龍馬是一隻龍頭馬身的守

護天使，牠看到地球上很多人在祈禱，渴望愛與關懷，於是就來到地球給予人們更多的愛與陪伴

。小龍馬也代表著中華民族自古以來所崇尚的奮鬥不止、自強不息的進取、向上的龍馬精神。



＊作品融合「龍馬精神」「上善若水」等理念＊



馬興文於１９７４年出生在香港，但他在香港生活的時間並不長，１３歲起就去英國留學，

２３歲在英國倫敦大學畢業於後便來到上海接手父親的室內設計生意。沒有到這一來就是２０多

年。

對於上海的第一印象，他回憶說：「以前在英國看電視，電視上說到上海是

『ｓｌｅｅｐｉｎｇ ｄｒａｇｏｎ』，所以剛來時覺得上海是個充滿能量的地方。」

初來乍到的馬興文連普通話都不會說，一切都要從頭學起，因此在工作和生活上碰了很多釘

子。「最困難的時候，是被公司的財務騙了錢、車也被偷走，自己口袋只剩下１６００元人民幣

。我是從死人堆裡爬出來的，」他說道。

幸好馬興文並沒有氣餒，磕磕碰碰終於把設計公司扶上正軌後，他還騰出時間，於２００１

年開了上海灘的第一間畫廊「一風閣」。由於當時的上海正在積極地國際化，十分渴望汲取新的

東西，人們對藝術的渴求也不斷增強，因此「一風閣」的反響相當好。

有了初次成功的經驗，馬興文就決定做一名真正的藝術家。他開始專心做「馬」系列作品以

及「水滴」系列作品，將中國的「龍馬精神」、「上善若水」等理念融合在作品中，並成功在威

尼斯雙年展上打出了知名度，還獲得法拉利、寶格麗等一線品牌的合作機會。



＊馬興文：成功的秘訣只有不斷努力＊



當被問及藝術家成功的秘訣，馬興文說，只有不斷努力才行，要一刻不停的畫畫、不停地出

作品，且要有自己的特色，讓別人看到這個作品就知道這個是你。當藝術家有了辨識度，商業機

會自然會找上門。

如今的馬興文不僅是自己品牌ＭＡ﹒ＤＥＳＩＧＮ的ＣＥＯ兼藝術總監，還是上海多個大學

藝術學院的客座教授和名譽導師。他的作品既能在許多一線品牌中可以見到，也在全國多個城市

的公共藝術空間落地。

對於未來的憧憬，馬興文指，不能一直在原地停留，要繼續超越自己，去看看更大的世界、

畫一些不同的主題。在採訪結束時，馬興文手上的畫稿也已差不多完成，這是一副由不同形式的

「馬」字構成的龍馬圖，同樣代表了堅毅、進取的龍馬精神。他希望自己的作品能讓更多人了解

到藝術不是用金錢來衡量的商品，而是一種可以流傳下來的精神，給人們帶來力量。

