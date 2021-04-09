【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒７億人幣，買騰訊中海油沽平保美團

《經濟通通訊社９日專訊》市場憂水緊，中港股市今日受壓。恆指今早高開１４４點，報２

９１５２點，創３月１９日以來新高，但已屬全日高位，開市後掉頭，午後曾挫４０３點，見２

８６０４點全日低，穿２０天線（約２８７２２點）。恆指收報２８６９８點，跌３０９點或１

﹒１％。

按額度計算，北水全日淨流入２７﹒７億元人民幣，減少５６﹒４％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、心動公司（０２４００）；

淨賣出最多的依次是中國平安（０２３１８）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）

。

主板成交１４１７﹒１４億元減少４９﹒６％。其中港股通成交２６８﹒３億元，佔總成交

１８﹒９％。



＊北水續掃騰訊，淨流入逾１３億元＊



騰訊控股升０﹒０８％報６２０﹒５元，北水淨買入１３﹒１億元。

中海油升１﹒１５％報７﹒９１元，北水淨買入２﹒８億元。

心動公司獲中信証券重申「買入」評級及目標價１１３元，股價升８﹒９４％報５７﹒３元

，北水淨買入１﹒２億元。

中國平安跌２﹒２％報９１﹒２元，北水淨賣出４﹒１億元。





表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １３﹒０８

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒８１

心動公司 （０２４００） １﹒２０

思摩爾國際 （０６９６９） ０﹒９９

中芯國際 （００９８１） ０﹒２９



淨沽出最多港股：

中國平安 （０２３１８） －４﹒１０

美團 （０３６９０） －２﹒４２

藥明生物 （０２２６９） －２﹒４１

碧桂園服務 （０６０９８） －２﹒００

中國移動 （００９４１） －１﹒２８

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（ｃａ）

