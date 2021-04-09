《美元走勢－羅明立》美元走勢明顯承壓，險守９２水平

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒５０ １０９﹒２１ １０９﹒４６

歐元╱美元 １﹒１９２０ １﹒１８８４ １﹒１８９６

英鎊╱美元 １﹒３７５０ １﹒３６７０ １﹒３６９０

美元╱瑞郎 ０﹒９２６０ ０﹒９２３７ ０﹒９２４７

美元╱港元 ７﹒７７９９ ７﹒７７６３ ７﹒７７８３

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《美元走勢》美國上周新申領失業金人數回升至７４﹒４萬，持續申領失業金人數則為

３７３﹒４萬，兩者都多過市場預期。不過，隨著新冠疫苗接種更廣泛，加上拜登準備推出長期

的刺激經濟計劃，市場相信未來幾個月就業市場將持續有改善。美聯儲主席鮑威爾昨日（８日）

繼續淡化通脹威脅，指距離美聯儲減少對美國經濟的支持還很遙遠，認為今年物價上漲可能是暫

時的。局方接連強調寬鬆政策將維持，美債收益率在１﹒６５厘附近窄幅波動，美元走勢則明顯

承壓，險守９２水平。

歐元區央行昨日公布３月份會議紀要，整體仍然以支持經濟復甦為主調，區內經濟前景仍然

面對挑戰，疫情感染率持續高水平、突變病毒的傳播以及疫苗的問題，復甦的不確定性依舊很高

，央行將隨時調整所有手段以作應對。歐元近期在１﹒１９附近反覆波動，其他非美貨幣走勢未

見突出，歐元的升勢並不令人信服，留意５０天線在１﹒１９７０附近，上次反彈無法突破

１﹒２０，不妨等高位再沽，短線支持在１﹒１８４０╱６０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９５０ １﹒１８００ １﹒１２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

