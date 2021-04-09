【攜程上市】攜程孖展額暫錄逾３９億元，超購約４﹒３倍

《經濟通通訊社９日專訊》內地網上旅遊平台攜程（０９９６１）第二日招股。綜合多家券

商數據，截至下午６時，暫借出約３９﹒０１億元孖展認購，以公開發售部分集資約７﹒３８億

元計，超購約４﹒２９倍。當中富途借出１５﹒５９億元、輝立借出９億元、華盛證券借出５億

元、耀才借出３﹒５億元。

攜程發行約３１６４萬股，當中７％在港公開發售，每股發售價最高３３３元，集資額最多

１０５﹒３６億元；每手５０股，入場費約１６８１７﹒７８元，該股昨日（８日）起至下周二

（１３日）招股，預期本月１９日掛牌。（ｂｉ）

