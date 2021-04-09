《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８６２６點，跌８點，低水７３點
，最新報２８６４５點，升１１點，低水５４點，合約成交３８３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０９５３點，升３點，低水２４點，最新報１０９４８點
，跌２點，低水２９點，合約成交１２８張。
09/04/2021 17:20
【夜期時段】即月期指最新報２８６４５點，升１１點，低水５４點
《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８６２６點，跌８點，低水７３點
，最新報２８６４５點，升１１點，低水５４點，合約成交３８３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０９５３點，升３點，低水２４點，最新報１０９４８點
，跌２點，低水２９點，合約成交１２８張。
|中國故事09/04/2021
《神州經脈》美國加長實體清單 CPI轉漲超預期 滬指周跌1%
|財經熱話09/04/2021
《股市一周》科網股受壓港股周跌239點 科指跑輸大市挫3%
|財經熱話09/04/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》光大綠色環保「碳中和」概念足 收集待中線突破
|FOCUS09/04/2021
【FOCUS】星州第四代傳承生變 暗示肺疫危機長達5年?
|財經熱話09/04/2021
【金屬勢強】中鋁及重鋼盈喜股價急彈 何啟俊:後市反覆宜先食胡
|財經熱話09/04/2021
瑞士寶盛：上海取代香港成全球生活成本最高城市 香港跌至第三位
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰