【夜期時段】即月期指最新報２８６４５點，升１１點，低水５４點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８６２６點，跌８點，低水７３點

，最新報２８６４５點，升１１點，低水５４點，合約成交３８３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０９５３點，升３點，低水２４點，最新報１０９４８點

，跌２點，低水２９點，合約成交１２８張。

