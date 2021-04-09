《經濟通通訊社９日專訊》渣打香港公布，全線分行、優先理財中心、優先私人理財中心及
企業特快中心的營業時間將於周一（１２日）起回復正常。
自周一起，渣打香港的分行、優先理財中心及優先私人理財中心平日營業時間為上午９時正
至下午５時正，星期六營業時間則為上午９時正至下午１時正；流動分行平日營業時間為上午９
時正至下午４時正，星期六休息；而企業特快中心平日營業時間則為上午９時正至下午５時３０
分，星期六休息。（ｓｋ）
09/04/2021 18:03
【新冠肺炎】渣打香港全線分行及理財中心周一起恢復正常營業時間
《經濟通通訊社９日專訊》渣打香港公布，全線分行、優先理財中心、優先私人理財中心及
企業特快中心的營業時間將於周一（１２日）起回復正常。
自周一起，渣打香港的分行、優先理財中心及優先私人理財中心平日營業時間為上午９時正
至下午５時正，星期六營業時間則為上午９時正至下午１時正；流動分行平日營業時間為上午９
時正至下午４時正，星期六休息；而企業特快中心平日營業時間則為上午９時正至下午５時３０
分，星期六休息。（ｓｋ）
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