【新冠肺炎】渣打香港全線分行及理財中心周一起恢復正常營業時間

《經濟通通訊社９日專訊》渣打香港公布，全線分行、優先理財中心、優先私人理財中心及

企業特快中心的營業時間將於周一（１２日）起回復正常。

自周一起，渣打香港的分行、優先理財中心及優先私人理財中心平日營業時間為上午９時正

至下午５時正，星期六營業時間則為上午９時正至下午１時正；流動分行平日營業時間為上午９

時正至下午４時正，星期六休息；而企業特快中心平日營業時間則為上午９時正至下午５時３０

分，星期六休息。（ｓｋ）

