【企業盈喜】中國中車料今年首季純利按年升７０％至１倍

《經濟通通訊社９日專訊》中國中車（０１７６６）發盈喜，預期今年第一季度純利按年增

長７０％至１倍。

集團表示，預期盈利增長，主要由於去年同期受新型肺炎疫情影響等原因，軌道交通產品銷

售量較低，而報告期內軌道交通產品銷售量增長，令經營業績按年有較大幅度增長。（ｓｋ）

