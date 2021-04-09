《經濟通通訊社９日專訊》中國中車（０１７６６）發盈喜，預期今年第一季度純利按年增
長７０％至１倍。
集團表示，預期盈利增長，主要由於去年同期受新型肺炎疫情影響等原因，軌道交通產品銷
售量較低，而報告期內軌道交通產品銷售量增長，令經營業績按年有較大幅度增長。（ｓｋ）
09/04/2021 18:14
【企業盈喜】中國中車料今年首季純利按年升７０％至１倍
《經濟通通訊社９日專訊》中國中車（０１７６６）發盈喜，預期今年第一季度純利按年增
長７０％至１倍。
集團表示，預期盈利增長，主要由於去年同期受新型肺炎疫情影響等原因，軌道交通產品銷
售量較低，而報告期內軌道交通產品銷售量增長，令經營業績按年有較大幅度增長。（ｓｋ）
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