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09/04/2021 18:15

【企業盈喜】上石化料首季轉虧為盈，錄純利最多約１３億人幣

　　《經濟通通訊社９日專訊》上海石油化工股份（００３３８）（滬：６００６８８）公布，
按照中國企業會計準則，今年第一季度業績實現扭虧為盈，預計歸屬於母公司股東的淨利潤為
１０﹒６億至１２﹒９億元（人民幣．下同）；歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤
預計為１０﹒４億至１２﹒７億元。
　　公司表示，首季扭虧為盈，因石油石化產品市場需求大幅改善，主要產品價格上漲，公司抓
住有利時機，進一步優化運營，攻堅創效，堅持降本減費，因此經營業績得到明顯改善。
（ｂｎ）

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