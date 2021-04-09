【企業盈喜】上石化料首季轉虧為盈，錄純利最多約１３億人幣

《經濟通通訊社９日專訊》上海石油化工股份（００３３８）（滬：６００６８８）公布，

按照中國企業會計準則，今年第一季度業績實現扭虧為盈，預計歸屬於母公司股東的淨利潤為

１０﹒６億至１２﹒９億元（人民幣．下同）；歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤

預計為１０﹒４億至１２﹒７億元。

公司表示，首季扭虧為盈，因石油石化產品市場需求大幅改善，主要產品價格上漲，公司抓

住有利時機，進一步優化運營，攻堅創效，堅持降本減費，因此經營業績得到明顯改善。

（ｂｎ）

