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即市新聞

09/04/2021 08:57

《真知灼見－溫灼培》美元料轉橫行格局

　　《真知灼見》自上周四（１日）美國總統拜登宣布其２﹒３萬億美元基建方案後，美元匯價
便輾轉下跌，咎其原因簡單，最初市場傳言是說拜登的基建方案將涉及３至４萬億美元，令市場
擔心面對龐大財赤的美國，繼推出一個１﹒９萬億美元抗疫方案後，又再推出一個３至４萬億基
建方案，往後美國政府將難免要大舉發債。當債券供應增大，這當然會不利於債價。所以便有投
資者率先於市場上拋售債券，使債價跌及債息升。這解釋了為何１０年債息一渡攀上１﹒７５％
之上，並為美元匯價帶來支持的原因。
　
　　不過，現在所見，拜登自己提出的基建方案也只不過是２﹒３萬億美元，遠不到市場傳說的
３至４萬億美元。再者，有關方案還有待通過美國國會。由於拜登提出的方案中，有部分金額是
以加企業稅作為支付，可以想像方案將會受到共和黨議員極力阻攔，導致方案最終通過的金額可
能會較拜登原先提出的還要少。當美國政府最終的發債數額非原先想像般大，面對龐大落差情況
下，不排除會限制了美１０年債息的上升能力。假使筆者估計正確，美國１０年債息一旦不是再
升而只是持平，當一直支撐著美元的最大動力一旦減弱，美元近期強勢隨時告一段落。暫料美元
轉橫向發展，長遠維持看淡。短線龐大阻力料於９４指數點，支持９０。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ

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