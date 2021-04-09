《真知灼見－溫灼培》美元料轉橫行格局

《真知灼見》自上周四（１日）美國總統拜登宣布其２﹒３萬億美元基建方案後，美元匯價

便輾轉下跌，咎其原因簡單，最初市場傳言是說拜登的基建方案將涉及３至４萬億美元，令市場

擔心面對龐大財赤的美國，繼推出一個１﹒９萬億美元抗疫方案後，又再推出一個３至４萬億基

建方案，往後美國政府將難免要大舉發債。當債券供應增大，這當然會不利於債價。所以便有投

資者率先於市場上拋售債券，使債價跌及債息升。這解釋了為何１０年債息一渡攀上１﹒７５％

之上，並為美元匯價帶來支持的原因。



不過，現在所見，拜登自己提出的基建方案也只不過是２﹒３萬億美元，遠不到市場傳說的

３至４萬億美元。再者，有關方案還有待通過美國國會。由於拜登提出的方案中，有部分金額是

以加企業稅作為支付，可以想像方案將會受到共和黨議員極力阻攔，導致方案最終通過的金額可

能會較拜登原先提出的還要少。當美國政府最終的發債數額非原先想像般大，面對龐大落差情況

下，不排除會限制了美１０年債息的上升能力。假使筆者估計正確，美國１０年債息一旦不是再

升而只是持平，當一直支撐著美元的最大動力一旦減弱，美元近期強勢隨時告一段落。暫料美元

轉橫向發展，長遠維持看淡。短線龐大阻力料於９４指數點，支持９０。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ

）

