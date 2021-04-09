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即市新聞

09/04/2021 10:55

《積金有道－劉家怡》年輕強積金成員的配置貼士

　　《積金有道》環球投資市場波動非常，恆指由２月三萬點以上高位逐步回落，有些人認為大
市跌勢已成定局，有些人則覺得危中有機，冀尋找投資機遇。我沒有預測市況的水晶球，難以斷
定環球投資市場短期走勢，但對於年輕又主動理財的強積金成員，以下有一些心得想分享，讓大
家作強積金資產配置時可參考。

＊股票基金長短線皆跑贏＊

　　不論是近年越來越受歡迎的可扣稅自願性供款（ＴＶＣ），或是大家日常所作的強積金強制
性供款，均投資於強積金計劃下的基金，許多成員在填寫個別強積金基金投資比例時都費煞思量
，部分人會認為每月的供款金額不多，放在較保守的基金當存款便算。我在此分享一些數據，去
年全部六類強積金基金：股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金、強積金保守基金及貨
幣市場基金均錄得正回報；當中股票和混合資產基金類別扣除收費及開支後回報分別為
１５﹒１％及１３﹒２％，表現最為突出，表現最弱的為強積金保守基金類別，全年只錄得
０﹒６％回報。
　　可能閣下會指出，不能以一年數據下定論，事實上若以長期表現來看亦會見到類同的軌跡，
進取與保守投資回報有明顯差距：自２０００年１２月１日強積金制度實施以來，扣除收費及開
支後的年率化回報，表現最突出的仍為股票基金類別，達５﹒４％，而強積金保守基金類別則為
０﹒７％。
　　從上述數字不難發現，股票基金類別與保守基金類別的回報差距甚大，年輕強積金成員距離
退休尚有一段時間，風險承受能力相對較高，因此一般可採取考慮較進取的投資策略，相反若選
擇了較保守的基金類別（如強積金保守基金類別等）作為主要的長線投資組合，其回報便很可能
跑輸通脹，長遠不利資產增值。

＊全盤考慮成配置關鍵＊

　　縱使股票基金的長線或短期表現可能較好，也不代表年輕成員宜全投股票基金，強積金旨在
讓大家退休時有更充足準備，投資路上決不可能「一本通書睇到老」，某種投資方式亦未必適合
所有人。我時常提醒朋友，強積金投資期動輒長達三、四十年，期間無可避免會出現短期波動，
面對市場升跌，強積金成員也不必太過恐慌，最重要造好資產配置，毋須視最保守、或最進取的
投資模式為金科玉律，應按個人投資目標、可承受風險水平、人生階段以及自己的其他投資作全
盤考慮，建構適合自己的投資組合。
　　透過強積金投資建立理性的投資紀律，定時定額為退休儲蓄，充分發揮「平均成本法」優勢
，為日後退休生活建立更充裕的保障。《友邦香港及澳門首席企業業務總監　劉家怡》

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