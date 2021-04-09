《品中資－羅國森》攜程（０９９６１）以外的選擇

《品中資》繼百度（０９８８８）和嗶哩嗶哩（０９６２６）之後，另一隻知名度甚高，也

是內地和全球最大網上旅遊平台的攜程集團（０９９６１）（下稱攜程）接力回歸。由昨日

（８日）起，攜程正式展開在港第二上市的招股活動。

攜程在內地的市場佔有率達兩成一，而全球計，也有７％的市場份額。她以Ｃｔｒｉｐ（經

營內地高檔市場），Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ（經營國際業務）Ｑｕｎａｒ（去哪兒，主要經營內地二

三攜城市低端旅遊市場）和Ｓｋｙｓｃａｎｎｅｒ（天巡，原為英國一家旅遊信息搜索公司，後

來被攜程收購了）等品牌在內地，以至全球提供一站式的旅遊產品和服務。

不過，即使攜程的品牌響亮，也是行業龍頭，但今次招股的聲音（Ｎｏｉｓｅ）也不很大，

原因很簡單，因為在此之前的百度和嗶哩嗶哩，上市後都曾經跌穿招股價。換句話說，大家根本

不用認購，當然包括借錢認購，等上市後觀望清楚才買也未遲！

不過，先讓我們重溫百度和嗶哩嗶哩的「破底」過程。

百度的招股價２５２元，上市首日已經跌穿，雖然收市時險守招股價，但翌日已經無以為繼

，連續幾日急跌，最低曾見２００﹒４元，比招股價低近兩成。雖然其後回升，以昨日收市價２

１８﹒６元計，仍然比招股價低１３﹒３％。

嗶哩嗶哩的情況也接近，但稍好的是，她只是短暫破底。嗶哩嗶哩的招股價８０８元，上市

首日低見７５３元，收報８００元，只是輕微跌穿招股價，翌日已經回穩，繼後更顯著反彈，回

升至招股價之上，最高曾見８８８元，比招股價升逾一成。昨日收報８５５元，仍比招股價升５

﹒８％。

問題是，今次攜程也會跌穿招股價嗎？如果會，那當然是隔岸觀火，等機會在市場吸納最好

。但如果不會，似乎在招股時認購會較著數呢！當然，這個問題不易答，因為要看很多因素，包

括市場氣氛、最終定價和有沒有突發事件。



＊百度投資者的無妄之災＊



這次百度和嗶哩嗶哩上市時，碰巧大部分科技股從高位回落。這還不止，最重要是這個時候

爆出對沖基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ Ｃａｐｉｔａｌ爆煲事件。該基金持有的一批中概股，遭幾間

投資銀行不問價拋售，百度就是其中一隻遭大舉拋售的中概股。因此，抽中百度的投資者可說是

遇上無妄之災。

如果不是這樣「生不逢時」，百度股價又是否會繼續潛水攜

我認為，情況應該近似嗶哩嗶哩，即是說，即使跌穿招股價，也會很快浮上水面，因為論基

本因素和最終定價，百度不算太進取。

百度以人工智能為核心，智能汽車為賣點，以最終定價２５２元計，市盈率大約２５倍，我

認為是恰如其份。說到這裡，我要指出一點。今次上市的攜程，百度其實是她的單一最大股東，

持有１１﹒５％股權（當年百度是透過收取攜程股份出售去哪兒的股權，變相入股攜程的）。

即是說，如果大家不想認購攜程，但又想分享內地，以至全球旅遊業復甦的成果，現在在市

場買相對便宜的百度也是一個考慮呢！

今次攜程的招股上限價是３３３元，以昨晚美國的收市價３８﹒５５美元計，有大約一成溢

價。以這個招股價作最終定價，上市後跌破招股價的機會很大。但我相信，攜程也會如百度和嗶

哩嗶哩一樣，最終的定價會跟美股股價維持幾個百分點的折讓，以安撫認購者。

如果定價合理，那麼，基本因素又如何？



＊攜程去年由賺變蝕＊



這個問題很有趣，因為攜程的業務是旅遊。去年新冠肺炎疫情困擾全球，旅遊業是重災區之

一，所以，她的基本因素當然不會太好。也因此，去年攜程由賺變蝕（之前一直賺錢）。

２０１９年時，攜程賺７０億元（人民幣．下同），但去年就蝕了３２億元。

但今年以來，疫情已經稍為受控，最主要是疫苗終於面世；因此，市場預計，全球旅遊市場

應該可以逐步回復正常。比起其他大型的網上旅遊平台，攜程有另一個優勢，就是她有九成多業

務來自內地，而內地從去年下半年起，疫情已經受控，而境內旅遊業更明顯復甦。因此，如果要

買大型旅遊股，攜程應該是首先考慮的一家。

攜程在美國的股價走勢方面，她的５２周低位是２２﹒３５美元，大約就是去年這個時候所

創，其後見底反彈，最高升至上月初的４３﹒３８元，如果最終以３８美元左右定價，又以攜程

２０１９年的盈利７０億元推算，市盈率大約２２倍，算是合理。如果大家認為全球旅遊業已經

走出谷底，這個估值可能算吸引呢！

不過，如果大家不想買攜程，還有一個選擇；其實，已經在港上市的同程藝龍

（００７８０），攜程是其中一個大股東（另一個是騰訊），持有近兩成二股權。簡單來說，同

程藝龍就是攜程的訂票代理，包括酒店、交通和景點門券等等。

從概念上，同程藝龍對行業復甦的敏感度，比攜程更大。即是旅遊業復甦，同程藝龍必定會

率先受惠，也因此，同程藝龍的股價比攜程更強，現價已接近５２周高位。

總結一句，百度、攜程和同程藝龍，三者都有旅遊相關的業務，也有持股關係，但論到規模

和實力，當然以攜程的旅遊業務含量最高。但我綜合評估之後，最後仍然是暫不認購，因為我們

的選擇也很多呢！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

