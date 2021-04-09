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即市新聞

09/04/2021 09:44

《雷鳴天下－雷鼎鳴》跌下神壇的西方媒體

　　《雷鳴天下》特朗普最重要的「貢獻」，也許是發明與推廣了「假新聞」
（ｆａｋｅ　ｎｅｗｓ）這一標籤，把一向自稱為擁抱普世價值及報道基於事實的西方傳媒弄得
灰頭土臉。假若西方媒體處事公允，沒有痛腳被人抓住，「假新聞」這名詞也不會深入民心。西
方傳媒並非完全沒有正義人士，但其不少從業員的偏頗，恐怕已為他們自製了一種信任危機，在
國際事務上尤其如此。

　　在西方媒體中，很少有聲譽地位能與ＢＢＣ相比肩的，我們只要把這個它們最優秀的代表檢
視一下，便可知特朗普的不滿並非沒有根據。ＢＢＣ近年的一些新聞及評論的處理方式，的確使
人失望，見到一個名牌從神壇上跌下來，我倒是感到有點悲哀。

　　見微知著，可以用兩個近日的事件作為例子，說明ＢＢＣ的作為有負世人的期許。第一件事
是葉劉日前接受ＢＢＣ訪談節目《Ｈａｒｄ　Ｔａｌｋ》的訪問。這節目在網上容易找到，葉劉
也對主持人的偏頗作了回擊，我便不談其細節，只點出主持人犯上的錯誤頗為典型，讀者不難看
出其代表了不少西方傳媒的通病。


＊掩藏不利自己論點的事實＊

　　第一種錯誤是雙重標準。主持人氣勢洶洶的質問葉劉為何香港的公務員、立法會議員、法官
與司法人員要宣誓效忠中國？（其實誓詞是效忠中華人民共和國的香港特別行政區）。主持人言
下之意，是此種宣誓十分不當，不應該存在，但為何他不敢指出英國官員就任也要宣誓效忠女皇
，其他主要國家也有類似安排？聲色俱厲的背後，不是雙重標準是甚麼？

　　第二種錯誤是割裂事實，把不方便自己論點的重要事實掩藏。主持人嚴詞責問，為何在１月
份拘捕了那４７人？他認為那４７人僅僅是參與了一個為將來立法會選舉增加勝算的初選。但這
些人的被捕，只是因為搞了個非法選舉嗎？

　　這個初選顯然是操控未來選舉結果的一個組成部分，這本身是否犯法，要待法庭審判，但真
正的問題並不止此。假設有一個人突然公然宣布，他計劃要行刺某位要人，並把詳細計劃列出，
第一步是買刀，第二步是某時某分持刀進入要人家中把他刺死，若把他的行動割裂開來，例如跑
去買刀，有些步驟根本不違法，但此人未進入要人家中拔出利刀之前，一定會被抓了起來，因為
大家都知道他要幹甚麼。同理，那４７名政客一早便表明目的是要癱瘓政府推翻政府，社會當然
不會容許他們把此事進行到底。ＢＢＣ的主持把整件事的背景抽空，這是哪門子的公正時事評論


＊買偽造資料抹黑新疆政府＊

　　第三種錯誤是故意無端抹黑。這名主持與ＢＢＣ其他的一些新聞從業員，近日一直有大肆攻
擊新疆政府搞種族滅絕及強迫勞動，先不論這些抹黑指控早已被事實推翻，邏輯上這些抹黑還會
使指控者陷入困局。衡量一個政治制度及政策，要看其成效，而中國的經濟發展速度及綜合國力
的進步，公認是歷史奇蹟，疫情控制、扶貧、科技、國防、基建等，莫不取得矚目成就，９３％
的人民也支持中央政府，遠勝其他國家政府所得的支持度。愈是把中國的制度與政策說得一無是
處，人神共憤，愈是難以解釋西方國家的政府管治力及不上中國。

　　近日另一件事也削弱世人對ＢＢＣ的信任。在中國外交部的一個記者招待會上，ＢＢＣ的一
個監製向外交部發言人華春瑩發炮，但卻自取其辱。事緣ＢＢＣ找了個德國人鄭國恩
（Ａｄｒｉａｎ　Ｚｅｎｚ），要他「研究」中國在新疆如何推行種族滅絕等政策，但維吾爾人
口增速遠高於漢人，人均壽命增長迅速，怎會有種族滅絕？這位ＢＢＣ的監製責問華春瑩，為何
批評ＢＢＣ與鄭國恩的關係時不先向該監製查詢？而且又稱ＢＢＣ新聞都被英國的Ｏｆｃｏｍ監
管，不會亂來，不會造假。

　　但見華春瑩不慌不忙，指出鄭國恩早已自爆ＢＢＣ曾叫他提供新疆政府如何欺壓人民的「證
據」，但鄭表示，證據很少，很難滿足ＢＢＣ要求，於是ＢＢＣ給了鄭一筆錢，委託他「研究」
這一命題，鄭突然又「找到」不少證據。華指出了這些所謂證據根本經不起考驗。更大的問題是
，一個傳媒機構有著這麼多記者不用，卻付錢給一個信譽備受質疑的人買偽造資料，這是否撐得
起ＢＢＣ的招牌？

＊ＢＢＣ虛構中國新聞無王管＊

　　更絕的是，華春瑩熟悉ＢＢＣ的監管制度，指出Ｏｆｃｏｍ只有權力監管英國國內新聞報道
，無權監管國際新聞報道，換言之，就算ＢＢＣ完全虛構有關中國的新聞，也不會受罰。這位監
製被抓個正著，完全無力反駁華春瑩。

　　不少人認為西方傳媒宣傳能力遠大於中國，這也許沒錯，有關中國的正面消息，西方傳媒根
本無興趣報道。但近年西方媒體及政客的抹黑，包括關於新疆的造謠，卻在宣傳上幫了中國政府
的大忙。中國人民第一身接觸到中國的資訊，疫情控制的成功感同身受，每年到新疆訪問的訪客
，多達２億人！他們理所當然地會把西方傳媒的不實之言視為笑柄，這對提高中國人民的制度自
信及民族自信有莫大好處，１４億人民團結起來，不是說得了笑的力量。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授　雷鼎鳴》

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