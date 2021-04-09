《雷鳴天下－雷鼎鳴》跌下神壇的西方媒體

《雷鳴天下》特朗普最重要的「貢獻」，也許是發明與推廣了「假新聞」

（ｆａｋｅ ｎｅｗｓ）這一標籤，把一向自稱為擁抱普世價值及報道基於事實的西方傳媒弄得

灰頭土臉。假若西方媒體處事公允，沒有痛腳被人抓住，「假新聞」這名詞也不會深入民心。西

方傳媒並非完全沒有正義人士，但其不少從業員的偏頗，恐怕已為他們自製了一種信任危機，在

國際事務上尤其如此。



在西方媒體中，很少有聲譽地位能與ＢＢＣ相比肩的，我們只要把這個它們最優秀的代表檢

視一下，便可知特朗普的不滿並非沒有根據。ＢＢＣ近年的一些新聞及評論的處理方式，的確使

人失望，見到一個名牌從神壇上跌下來，我倒是感到有點悲哀。



見微知著，可以用兩個近日的事件作為例子，說明ＢＢＣ的作為有負世人的期許。第一件事

是葉劉日前接受ＢＢＣ訪談節目《Ｈａｒｄ Ｔａｌｋ》的訪問。這節目在網上容易找到，葉劉

也對主持人的偏頗作了回擊，我便不談其細節，只點出主持人犯上的錯誤頗為典型，讀者不難看

出其代表了不少西方傳媒的通病。





＊掩藏不利自己論點的事實＊



第一種錯誤是雙重標準。主持人氣勢洶洶的質問葉劉為何香港的公務員、立法會議員、法官

與司法人員要宣誓效忠中國？（其實誓詞是效忠中華人民共和國的香港特別行政區）。主持人言

下之意，是此種宣誓十分不當，不應該存在，但為何他不敢指出英國官員就任也要宣誓效忠女皇

，其他主要國家也有類似安排？聲色俱厲的背後，不是雙重標準是甚麼？



第二種錯誤是割裂事實，把不方便自己論點的重要事實掩藏。主持人嚴詞責問，為何在１月

份拘捕了那４７人？他認為那４７人僅僅是參與了一個為將來立法會選舉增加勝算的初選。但這

些人的被捕，只是因為搞了個非法選舉嗎？



這個初選顯然是操控未來選舉結果的一個組成部分，這本身是否犯法，要待法庭審判，但真

正的問題並不止此。假設有一個人突然公然宣布，他計劃要行刺某位要人，並把詳細計劃列出，

第一步是買刀，第二步是某時某分持刀進入要人家中把他刺死，若把他的行動割裂開來，例如跑

去買刀，有些步驟根本不違法，但此人未進入要人家中拔出利刀之前，一定會被抓了起來，因為

大家都知道他要幹甚麼。同理，那４７名政客一早便表明目的是要癱瘓政府推翻政府，社會當然

不會容許他們把此事進行到底。ＢＢＣ的主持把整件事的背景抽空，這是哪門子的公正時事評論

？



＊買偽造資料抹黑新疆政府＊



第三種錯誤是故意無端抹黑。這名主持與ＢＢＣ其他的一些新聞從業員，近日一直有大肆攻

擊新疆政府搞種族滅絕及強迫勞動，先不論這些抹黑指控早已被事實推翻，邏輯上這些抹黑還會

使指控者陷入困局。衡量一個政治制度及政策，要看其成效，而中國的經濟發展速度及綜合國力

的進步，公認是歷史奇蹟，疫情控制、扶貧、科技、國防、基建等，莫不取得矚目成就，９３％

的人民也支持中央政府，遠勝其他國家政府所得的支持度。愈是把中國的制度與政策說得一無是

處，人神共憤，愈是難以解釋西方國家的政府管治力及不上中國。



近日另一件事也削弱世人對ＢＢＣ的信任。在中國外交部的一個記者招待會上，ＢＢＣ的一

個監製向外交部發言人華春瑩發炮，但卻自取其辱。事緣ＢＢＣ找了個德國人鄭國恩

（Ａｄｒｉａｎ Ｚｅｎｚ），要他「研究」中國在新疆如何推行種族滅絕等政策，但維吾爾人

口增速遠高於漢人，人均壽命增長迅速，怎會有種族滅絕？這位ＢＢＣ的監製責問華春瑩，為何

批評ＢＢＣ與鄭國恩的關係時不先向該監製查詢？而且又稱ＢＢＣ新聞都被英國的Ｏｆｃｏｍ監

管，不會亂來，不會造假。



但見華春瑩不慌不忙，指出鄭國恩早已自爆ＢＢＣ曾叫他提供新疆政府如何欺壓人民的「證

據」，但鄭表示，證據很少，很難滿足ＢＢＣ要求，於是ＢＢＣ給了鄭一筆錢，委託他「研究」

這一命題，鄭突然又「找到」不少證據。華指出了這些所謂證據根本經不起考驗。更大的問題是

，一個傳媒機構有著這麼多記者不用，卻付錢給一個信譽備受質疑的人買偽造資料，這是否撐得

起ＢＢＣ的招牌？



＊ＢＢＣ虛構中國新聞無王管＊



更絕的是，華春瑩熟悉ＢＢＣ的監管制度，指出Ｏｆｃｏｍ只有權力監管英國國內新聞報道

，無權監管國際新聞報道，換言之，就算ＢＢＣ完全虛構有關中國的新聞，也不會受罰。這位監

製被抓個正著，完全無力反駁華春瑩。



不少人認為西方傳媒宣傳能力遠大於中國，這也許沒錯，有關中國的正面消息，西方傳媒根

本無興趣報道。但近年西方媒體及政客的抹黑，包括關於新疆的造謠，卻在宣傳上幫了中國政府

的大忙。中國人民第一身接觸到中國的資訊，疫情控制的成功感同身受，每年到新疆訪問的訪客

，多達２億人！他們理所當然地會把西方傳媒的不實之言視為笑柄，這對提高中國人民的制度自

信及民族自信有莫大好處，１４億人民團結起來，不是說得了笑的力量。



《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》

