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09/04/2021 08:56

【大國博弈】美國制裁７家協助中國軍方機構，信維通信否認入清單

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國商務部公告，將７家中國超級計算機實體列入「實體清單」
，指這七家實體協助中國軍方，參與建造超級計算機、軍事現代化和大規模殺傷力武器計劃，從
事有悖美國國家安全或外交政策利益的活動。
　　被制裁的７間中國機構包括，國家超級計算濟南中心、國家超級計算深圳中心、國家超級計
算無錫中心、國家超級計算鄭州中心。天津飛騰信息技術有限公司、上海集成電路技術與產業促
進中心和Ｓｕｎｗａｙ　Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ。
　　信維通信（深：３００１３６）今早澄清，美國商務部「實體清單」中的「Ｓｕｎｗａｙ
Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ」公司，並非公司全資子公司深圳市信維微電子有限公司，
集團不存在報道所稱列入所謂「實體清單」。
　　此外，天津飛騰信息技術有限公司的大股東是中國長城（深：００００６６），持股比例為
３１﹒５％。據《彭博》引述知情人士透露，美國商務部今次的行動不會阻止天津飛騰繼續從台
積電採購產品。
　　在美國前總統特朗普執政期間，美國已將數十家中國公司列入「實體清單」，包括中國華為
技術有限公司，中國最大的無人機製造商－深圳大疆科技有限公司。被列入「實體清單」的公司
或實體必須向美國商務部申請許可證，才可與美國企業開展業務往來，在申請從美國供應商獲得
產品許可時亦將面臨嚴格審查。（ｃｔ）

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