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09/04/2021 09:21

【新冠肺炎】全國昨新增確診２１宗，雲南包攬８宗本土病例

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家衛健委公布，全國昨日（８日）報告新增確診病例２１例，
其中境外輸入病例１３例（廣東４例，上海３例，陝西２例，北京１例，山西１例，福建１例，
湖南１例），本土病例８例（均在雲南）；無新增死亡病例；新增疑似病例１例，為境外輸入病
例（在上海）。
　　當日新增治愈出院病例５例，解除醫學觀察的密切接觸者４６６人，重症病例較前一日增加
１例。境外輸入現有確診病例１９４例（其中重症病例２例），現有疑似病例２例。累計確診病
例５３９７例，累計治愈出院病例５２０３例，無死亡病例。
　　截至昨日，全國報告現有確診病例２７９例（其中重症病例３例），累計治愈出院病例
８５４７１例，累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９０３８６例，現有疑似病例
２例。累計追蹤到密切接觸者９９５２５９人，尚在醫學觀察的密切接觸者７３６４人。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１２６４８例。其中，香港特別行政區１１５４９例（出
院１１１７４例，死亡２０５例），澳門特別行政區４９例（出院４８例），台灣地區１０５０
例（出院１００７例，死亡１０例）。
　　昨日全國報告新增無症狀感染者１２例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例１例（為境外
輸入）；當日解除醫學觀察９例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者２９３例（境外
輸入２６８例）。（ｗｌ）

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