  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/04/2021 13:21

【大國博弈】商務部對原產美國未漂白紙袋紙進行反傾銷終復審調查

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國商務部公布，自２０２１年４月１０日起，對原產於美國、
歐盟、日本的進口未漂白紙袋紙所適用的反傾銷措施進行期終復審調查。
　　在反傾銷措施期終復審調查期間，上述涉及的進口未漂白紙袋紙繼續按照商務部２０１６年
第８號公告公布的徵稅產品範圍和稅率征收反傾銷稅。其中美國公司：開思通牛皮紙公司徵
１４﹒９％，歐盟公司：畢瑞瑞典公司徵２３﹒５％，蒙迪斯坦博利斯基有限公司徵２９％；日
本公司：王子製紙株式會社徵２０﹒５％等。（ｃｔ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話09/04/2021
瑞士寶盛：上海取代香港成全球生活成本最高城市　香港跌至第三位
中國故事09/04/2021
【上海特寫】跨界藝術家馬興文：藝術不是用金錢衡量的商品
開市Good Morning09/04/2021
林嘉麒：比亞迪短線上望約190元
市場動向09/04/2021
黎柱與畫作同行　捐山水畫作慈善義賣
香港政情08/04/2021
【答問大會】林鄭：下周三提交選舉制度修訂草案　議會不應成為「一言堂」
中國故事08/04/2021
《神州經脈》中德元首通電　境外機構減持國債　滬指衝三千五不果
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金