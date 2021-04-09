【大國博弈】商務部對原產美國未漂白紙袋紙進行反傾銷終復審調查

《經濟通通訊社９日專訊》中國商務部公布，自２０２１年４月１０日起，對原產於美國、

歐盟、日本的進口未漂白紙袋紙所適用的反傾銷措施進行期終復審調查。

在反傾銷措施期終復審調查期間，上述涉及的進口未漂白紙袋紙繼續按照商務部２０１６年

第８號公告公布的徵稅產品範圍和稅率征收反傾銷稅。其中美國公司：開思通牛皮紙公司徵

１４﹒９％，歐盟公司：畢瑞瑞典公司徵２３﹒５％，蒙迪斯坦博利斯基有限公司徵２９％；日

本公司：王子製紙株式會社徵２０﹒５％等。（ｃｔ）

