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09/04/2021 15:15

【加碼調控】深圳中介行業白皮書：二手住宅將進入長期橫盤博弈

　　《經濟通通訊社９日專訊》深圳市房地產中介協會發布《２０２０年深圳市房地產中介行業
白皮書》。從一手房市場看，統計數據顯示，２０２０年全年共成交４５３８４套一手住宅，為
自２０１６年以來的新高。與此同時，根據深房中協統計的二手房網簽數據分析，２０２０年全
年，深圳二手房網簽（含自助）１２０２９５套，與２０１９年的數據（１０２５９３套）相比
高出１７﹒３％。如剔除自助網簽的部分，２０２０年網簽量更是創下自２０１６年有統計數據
以來的新高。
　　對於今年市場走勢，報告表示，今年初「２．８」新政（《關於建立二手住房成交參考價格
發布機制的通知》）突如其來，市場將進入長期橫盤博弈階段。隨著各大銀行執行態度的明朗，
以及各地開始嚴查經營貸違規流入房地產的專項治理工作的推進，市場在可預見的未來，二手住
宅市場將會經歷一段時間的橫盤期（表現為「金三銀四」行情的失約）。
　　長期看，隨著橫盤博弈期的拉長，買賣雙方預期的分化勢必將會向業主層面滲透，即業主內
部預期也將會出現分化，部分前期高槓桿參與炒房的業主將會率先「服軟」，進而出現部分房源
調整降價急拋的現象，對於剛需購房者而言，２０２１年「等」字訣即可自如應變。（ｗｌ）

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