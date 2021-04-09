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09/04/2021 13:00

《神州縱橫－凌昆》中美開啟發展競賽

　　《神州縱橫》拜登對華新策略與特朗普只顧遏制中國「阻人前進」不同，新增了加強本身競
爭力的措施，望能加快本身發展速度。因此中美鬥爭又添加了重要新元素：全面開啟經濟及科技
競賽，特別是要搶佔新一輪科技及新興產業發展的制高點。
　
＊拜登搞「中國化」＊
　
　　拜登的最新增強競爭力政策是向國會提交新發展方案，預計在八年內投入逾２萬億美元，稍
後還可能要提高到４萬億。資金將投向科研及基建，具體項目包括新能源、綠色經濟、電動車、
ＡＩ量子計算的研發等，為配合電動車普及化要在全國建立５０萬個充電樁。對中國來說，拜登
近期的發展政策「熟口熟面」，與中國的新基建投資、科研驅動發展，「一帶一路」建設和多個
具體項目重合，特別是包含了許多「十四五」及１５年計劃的東西。這便帶來了十分諷刺性的政
治問題。首先是拜登一面批評中國體制，另方面卻亦步亦趨地跟中國走，發展模式日益「中國化
」，矛盾明顯。此外，緊跟絕非「一哥」應有行為，領前開路才是，人們不禁要問今天誰是「一
哥」？再一個矛盾是一方面拜登明言要保「一哥」地位，指在他任內不會讓中國超越。另方面拜
登卻聲稱在一些方面美國已經茖後，不追上將被中國吃掉午餐。一些西方及美國評論亦開始挖苦
美國，如在人民癡肥及債務上遠勝中國，絕對及相對監犯人數世界第一，和中國人的預期壽命已
首次超過美國等。
　
＊中國面對新形勢＊
　
　　這對中國來說確是個新形勢。多年來中國努力追趕先進，「超英趕美」是熟悉的說法，現在
卻要開始適應被別國包括先進國追趕，世界確是變了。一些觀點如對「中國威脅論」的批評地要
更新；這並非純是誇大、抹黑、捧殺或向財政要錢的借口，而是許多美國人真的感到受威脅，且
開始失去自信並恐慌。這便解釋了為何兩大黨及主流政治勢力都支持遏華政策。好些年前美國智
庫精英便開始探討這問題，確定中國為二戰後最強對手，超過英聯、日本，並提出了包括加快本
國科技及經濟發展的應對方法。拜登新方案實效如何尚難觀察，當中變數仍多，首先是要獲國會
通過。無論如何中國對新方案仍須予足夠重視，不排除這可能成為新時代的美國
「Ｓｐｕｔｎｉｋ　Ｍｏｍｅｎｔ」。既然美國要進行競賽，中國也應加倍努力，使能盡快落實
５年及１５年發展規劃。中國在戰略上因發展潛力仍有優勢，故不必怕競賽，但在戰術上必須重
視對手，畢竟美國有雄厚的科技基礎。此外，還須注意美國會聯同其他先進國如英日等共同對付
中國。總之，中國要保持高度警惕。《資深評論員　凌昆》

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