【聚焦人幣】人幣中間價創兩周高，即期開市升２０點報６﹒５４７

《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５４０９，較

上個交易日升５４點子，創３月２６日以來兩周新高。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２０點子，報６﹒５４７０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒５４９０。

中金公司報告預計，基於二季度中國國際收支將大概率保持穩健、中美影子利差難以趨勢收

窄和人民幣國債相對吸引力的判斷，預計人民幣在二季度美元「湍流」中有望獲得較好支撐，可

能在當前點位窄幅波動，其中走弱壓力或相對集中於４月。（ｊｔ）

