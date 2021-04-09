《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５４０９，較
上個交易日升５４點子，創３月２６日以來兩周新高。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２０點子，報６﹒５４７０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒５４９０。
中金公司報告預計，基於二季度中國國際收支將大概率保持穩健、中美影子利差難以趨勢收
窄和人民幣國債相對吸引力的判斷，預計人民幣在二季度美元「湍流」中有望獲得較好支撐，可
能在當前點位窄幅波動，其中走弱壓力或相對集中於４月。（ｊｔ）
09/04/2021 09:38
【聚焦人幣】人幣中間價創兩周高，即期開市升２０點報６﹒５４７
《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５４０９，較
上個交易日升５４點子，創３月２６日以來兩周新高。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２０點子，報６﹒５４７０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒５４９０。
中金公司報告預計，基於二季度中國國際收支將大概率保持穩健、中美影子利差難以趨勢收
窄和人民幣國債相對吸引力的判斷，預計人民幣在二季度美元「湍流」中有望獲得較好支撐，可
能在當前點位窄幅波動，其中走弱壓力或相對集中於４月。（ｊｔ）
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