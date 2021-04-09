【加碼調控】疑組織買樓客夾錢炒樓，樓市ＫＯＬ遭深圳跨部門調查

《經濟通通訊社９日專訊》盡管中國政府不斷重申房住不炒，磚頭始終是中國投資者的心頭

好，面對嚴厲的樓市調控措施，民間總有辦法，例如有業主自發組織捍衛當地樓價，甚至有人開

班授徒，教人如何鑽政策空子買樓。

擁有百萬微博粉絲的深圳樓市大Ｖ「深房理」，組織了多個微信群組討論深圳樓市，但近日

遭匿名網民曝光過百張手機截圖，內容多數是深房理群組?的聊天記錄，該網民藉此指控「深房

理」教唆會員分享各自的銀行貸款額度，並以代持模式合夥炒樓。

深圳住建局昨日（８日）發通告稱，該局聯合多部門對「深房理」的違法違規炒房行為開展

聯合調查，強調一經查實，當事人將被列入失信名單並受聯合懲戒，住建部門將停止對方使用「

購房意向登記系統」及合同網簽系統，並停止對方購買、承租保障性住房，對方亦可能失去公積

金貸款資格；至於「深房理」會員涉嫌騙貸，當局指一經查實，金融監管部門會提前收回貸款，

並重罰未履職盡責的金融機構及從業人士；另外「深房理」還涉嫌非法集資，當局指有關部門會

進行調查處置。

「深房理」本人接受內媒訪問時表示，他不知道對方的所謂證據是從哪來的，質疑對方只曝

光半年前、一年前的聊天記錄，編造的可能性較大，已經找律師起訴對方。被問到鼓吹會員合夥

買房、分享貸款額度的行為，「深房理」指會員行為並未抵觸法律，「法無禁止皆可為」。

（ｅｙ）

