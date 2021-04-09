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09/04/2021 15:39

【數據前瞻】機構料３月貨幣增速回落，Ｍ２同比增速降至９﹒６％

　　《經濟通通訊社９日專訊》人行最晚約４月１９日公布３月Ｍ２、新增貸款及社融等數據。
據《路透》綜合２５家機構預估中值顯示，市場緊信用環境帶動貨幣增速回落，預計今年３月新
增人民幣貸款為２﹒４５萬億元（人民幣．下同）（２月新增１﹒３６萬億元），去年同期為２
﹒８５萬億元；Ｍ２同比增速降至９﹒６％（２月同比增１０﹒１％），去年同期為
１０﹒１％；社會融資規模增量則為３﹒７萬億元（２月為１﹒７１萬億元），去年同期則是５
﹒１８萬億元。
　　中金公司宏觀研究團隊認為，盡管３月流動性較為寬鬆，人行調查問卷顯示一季度企業貸款
需求也仍較為旺盛，但依舊預計貨幣增速回落。該團隊分析稱，去年３－４月銀行對部分到期貸
款進行延期，去年３月新增人民幣貸款較２０１９年同期多增１萬億元；考慮到這些企業現金流
逐步改善，到期後可能會還款。同時，３月底票據轉貼現利率小幅上行，可能反映銀行表內貸款
額度緊張，表內新增票據貼現或小幅為負，表外可能正增長。

＊高基數下３月社融增速下行壓力階段性增大＊

　　３月Ｍ２同比增速亦將出現較大回落，對此，安信證券固收研究團隊指出，近幾個月財政存
款規模變動較大，對新增社融和Ｍ２之間差值影響較大。
　　華創證券宏觀研究團隊並將去年３月的政策概括為「疫情下政策以強心針換信用」，將今年
３月的情況總結為「生產熱下政策以監管穩信用」。因此，預計今年３月信貸、企業債券、政府
債券在高基數之下全面形成拖累，社融增速下行壓力階段性增大。（ｗｌ）

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