【大國博弈】外交部：中國超級計算機具領先地位，打壓無阻前進

《經濟通通訊社９日專訊》美國商務部公告，將７家中國超級計算機實體列入「實體清單」

，指這七家實體協助中國軍方，參與建造超級計算機、軍事現代化和大規模殺傷力武器計劃，從

事有悖美國國家安全或外交政策利益的活動。與此同時，美國國會參議院外交關係委員會周四

（８日）公布長達２８３頁，名為《２０２１年戰略競爭法案》的新對華策略草案。

在北京，外交部發言人趙立堅今日回應表示，堅決反對美國打壓中國企業，美方打壓無法阻

止中國前進步伐。美國在超級計算機領域對中國實施技術封鎖由來已久，但中國超級計算機依然

憑藉自主創新躍居全球領先地位，美國的遏制打壓只會更加堅定中國自主創新的決心和意志。他

又重申，美國某些個人應摒棄冷戰思維，停止推動損害中國利益和主權的法案。



＊中國外交官有權決定使用哪家社交媒體平台＊



此外，在回答有關推特（Ｔｗｉｔｔｅｒ）為民主活動「奶茶聯盟」推出表情符號的問題時

，趙立堅表示，「奶茶聯盟」一貫持反華立場，充滿對中國的偏見，對此堅決反對。互聯網不是

法外之地，所有社交媒體運營商都有責任打擊非法信息。

他又強調，中國外交官有權決定使用哪家社交媒體平台。截至目前，中國外交部發言人趙立

堅、華春瑩，以及官媒《環球時報》總編輯胡錫進等官方人士，都在Ｔｗｉｔｔｅｒ設有帳號。

推特８日推出「奶茶聯盟」（＃ＭｉｌｋＴｅａＡｌｌｉａｎｃｅ）表情符號，以慶祝「奶

茶聯盟成立一同年」。推特並呼籲用戶參與討論，共同支持「奶茶聯盟」。（ｗｌ）

