《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２１年３月份，全國工業生產者出廠價格
（ＰＰＩ）同比上漲４﹒４％，漲幅較上月擴大２﹒７個百分點，亦顯著高於市場預期的漲
３﹒５％，創２０１８年７月以來最高。３月ＰＰＩ環比上漲１﹒６％。
３月，工業生產者購進價格同比上漲５﹒２％，環比上漲１﹒８％。
１ ３月ＰＰＩ比去年同期上漲２﹒１％，工業生產者購進價格上漲２﹒８％。（ｗｌ）
09/04/2021 09:32
【聚焦數據】內地３月ＰＰＩ漲４﹒４％高預期，創３２個月最高
《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２１年３月份，全國工業生產者出廠價格
（ＰＰＩ）同比上漲４﹒４％，漲幅較上月擴大２﹒７個百分點，亦顯著高於市場預期的漲
３﹒５％，創２０１８年７月以來最高。３月ＰＰＩ環比上漲１﹒６％。
３月，工業生產者購進價格同比上漲５﹒２％，環比上漲１﹒８％。
１ ３月ＰＰＩ比去年同期上漲２﹒１％，工業生產者購進價格上漲２﹒８％。（ｗｌ）
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