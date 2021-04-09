【聚焦數據】內地３月ＰＰＩ漲４﹒４％高預期，創３２個月最高

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２１年３月份，全國工業生產者出廠價格

（ＰＰＩ）同比上漲４﹒４％，漲幅較上月擴大２﹒７個百分點，亦顯著高於市場預期的漲

３﹒５％，創２０１８年７月以來最高。３月ＰＰＩ環比上漲１﹒６％。

３月，工業生產者購進價格同比上漲５﹒２％，環比上漲１﹒８％。

１ ３月ＰＰＩ比去年同期上漲２﹒１％，工業生產者購進價格上漲２﹒８％。（ｗｌ）

