【數據解讀】統計局：３月核心ＣＰＩ轉漲，春節後食品價格回落

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，３月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０

﹒４％，略高於市場預期的漲０﹒３％，上月為跌０﹒２％。

據測算，在３月０﹒４％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為負０﹒６個百分點，

比上月收窄１﹒２個百分點，新漲價影響約為１個百分點。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同

比由上月持平轉為上漲０﹒３％，一季度核心ＣＰＩ與去年同期持平。



＊食品價格環比降３﹒６％，豬肉價格挫逾一成＊



統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，從環比看，受春節後需求季節性回落影響，ＣＰＩ

由上月上漲０﹒６％轉為下降０﹒５％。

其中，食品價格由上月上漲１﹒６％轉為下降３﹒６％，影響ＣＰＩ下降約０﹒７１個百分

點。食品中，由於天氣轉暖，鮮菜大量上市，價格由上月上漲１﹒８％轉為下降１４﹒５％；生

豬生產持續恢復，豬肉價格下降１０﹒９％，降幅比上月擴大７﹒８個百分點；春節後消費需求

有所回落，牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉、水產品和鮮果價格均由漲轉降，降幅在０﹒２％

１﹒７％之間。非食品價格上漲０﹒２％，漲幅比上月回落０﹒２個百分點，影響ＣＰＩ上漲約

０﹒１８個百分點。

非食品中，工業消費品價格上漲０﹒７％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒２２個百分點。其中，受

國際原油價格上漲影響，汽油和柴油價格分別上漲６﹒６％和７﹒３％；春裝新品上市，服裝價

格上漲０﹒４％。服務價格下降０﹒１％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０３個百分點。其中，家政服

務、洗車和美發等服務價格在春節後季節性回落，下降３﹒０％ ５﹒３％；疫情好轉後，出行

需求有所增加，飛機票價格上漲６﹒４％。



＊工業消費品價格同比首次上漲＊



從同比看，由於翹尾負向影響大幅減弱，ＣＰＩ由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒４％。其

中，食品價格下降０﹒７％，降幅比上月擴大０﹒５個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒１２個百

分點。食品中，豬肉價格下降１８﹒４％，降幅擴大３﹒５個百分點；雞肉和鴨肉價格分別繼續

下降８﹒６％和２﹒６％，牛肉、羊肉、雞蛋和鮮果價格均繼續上漲，漲幅在３﹒３％

８﹒２％之間；水產品和食用植物油價格分別上漲８﹒１％和７﹒５％，漲幅分別擴大２﹒２和

１﹒０個百分點。非食品價格由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒７％，影響ＣＰＩ上漲約

０﹒５６個百分點。

非食品中，工業消費品價格上漲１％，為近一年來同比首次上漲，主要是汽油和柴油價格分

別上漲１１﹒９％和１２﹒８％帶動；服務價格由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒２％。

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