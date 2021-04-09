【數據解讀】統計局：受大宗商品上漲等影響，ＰＰＩ環比漲幅擴大

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２１年３月份，全國工業生產者出廠價格

（ＰＰＩ）同比上漲４﹒４％，漲幅較上月擴大２﹒７個百分點，亦顯著高於市場預期的漲

３﹒５％，創２０１８年７月以來最高。



＊ＰＰＩ環比漲幅擴大，生產資料價格環比轉漲＊



統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，從環比看，受國際大宗商品價格上漲等因素影響，

ＰＰＩ上漲１﹒６％，漲幅比上月擴大０﹒８個百分點。

其中，生產資料價格上漲２％，漲幅擴大０﹒９個百分點；生活資料價格由上月持平轉為上

漲０﹒２％。國際原油價格持續上行，帶動國內石油相關行業價格漲幅擴大，其中石油和天然氣

開採業價格上漲９﹒８％，石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲５﹒７％，化學原料和化學製

品製造業價格上漲５﹒３％，漲幅分別擴大２﹒３、０﹒８和３﹒２個百分點。受進口鐵礦石價

格上漲、國內工業生產和投資需求上升等因素影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲

４﹒７％，漲幅擴大２﹒４個百分點。

近期國際市場銅、鋁等有色金屬價格上漲較多，推動國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格上

漲４﹒５％，漲幅擴大３個百分點。據測算，上述五個行業合計影響ＰＰＩ上漲約１﹒２７個百

分點，佔總漲幅的八成。煤炭開採和洗選業價格由漲轉降，下降３﹒１％。



＊石油開採、煤炭加工等行業價格同比轉漲＊



從同比看，ＰＰＩ上漲４﹒４％，漲幅比上月擴大２﹒７個百分點。其中，生產資料價格上

漲５﹒８％，漲幅擴大３﹒５個百分點；生活資料價格由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒１％。

主要行業中，價格漲幅擴大的有，黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲２１﹒５％，擴大７﹒４個

百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲２１﹒３％，擴大９﹒２個百分點；化學原料和化學

製品製造業，上漲１１﹒４％，擴大７﹒４個百分點。

價格由降轉漲的有，石油和天然氣開採業，上漲２３﹒７％；石油、煤炭及其他燃料加工業

，漲１３﹒９％；電氣機械和器材製造業，上漲１％。煤炭開採和洗選業價格上漲６﹒９％，漲

幅回落４﹒０個百分點。

據測算，在３月份４﹒４％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為１個百分點，新漲

價影響約為３﹒４個百分點。（ｗｌ）

