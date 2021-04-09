【ＦＯＣＵＳ】星州第四代傳承生變，暗示肺疫危機長達５年？

【ＦＯＣＵＳ】看似固若金湯的新加坡執政黨傳承計劃突然生變。擔正Ｇ４（第四代領導團

隊）領軍人物逾兩年、被視作總理李顯龍接班人的財政部長王瑞杰，周四（８日）宣布因健康及

年齡原因請辭。

王氏突棄接棒，無論是事關人民行動黨去年國會選舉「慘勝」，還是緣於政圈「別在渡河中

途換馬」的聲音日熾……他在請辭信中暗示，新冠疫情引發的長期危機或持續５年，以及多國政

壇震盪近期頻頻爆發或醞釀，都值得留意。



＊王：更年輕者符國家最大利益＊



２０１８年１１月出任人民行動黨第一助理秘書長，２０１９年５月晉身唯一副總理－－

被視作總理李顯龍接班人的６０歲王瑞杰，一封突如其來的請辭信，將執政逾半世紀的人民行動

黨的傳承計劃攪得天翻地覆。除了辭任Ｇ４領軍人物，他並將在兩周後的內閣改組時辭任財長。

他在致李顯龍的信中指，新加坡需要的領導人不僅能在大流行後重建國家，更要引領下一階

段建設的努力，而由更年輕者來迎接此未來巨大挑戰，符合國家最大利益。

被政論家稱為「出色的行政管理人員，而非政治家」的王瑞杰突棄接棒，有揣測指或事關人

民行動黨去年國會選舉得票率大跌，而他本人空降東海岸集選區僅以５３﹒３９％的得票率險勝

工人黨。



＊「別在渡河中途換馬」聲音日盛＊



不過，另有聲音指，辭任更可能是緣於新加坡政圈「別在渡河中途換馬」的聲音日熾。較早

時，前總理吳作棟、前副總理賈古瑪就雙雙引用林肯名言指，新加坡不應「ｃｈａｎｇｅ

ｈｏｒｓｅｓ ｉｎ ｍｉｄｓｔｒｅａｍ（渡河中途換馬）」，撐李顯龍留任更長時間，直到

新加坡轉危為安才移交權力。

而王瑞杰信中提及「作為下任總理應有一條足夠長的跑道」似乎與之呼應。他稱，疫情仍在

全球肆虐，隨著新變種病毒的出現，許多人預計這將是長期危機，「隨著危機持續時間的延長，

結束時我或將接近６５歲，雖然仍能做很多事，但跑道會太短。」



＊加速重大結構轉變如大國競爭＊



王瑞杰坐正接班人之位、惟何時擔正遙遙無期，無論此是否其萌生去意的原因，他提及的「

長期危機（ａ ｐｒｏｌｏｎｇｅｄ ｃｒｉｓｉｓ」都不可不留意。

何謂長期危機？在他看來，肺疫擾亂世人生活生計，造成巨大不確定性，更加速重大結構轉

變，衍生截然不同的趨勢，如大國戰略競爭、對全球化不滿、數字革命、人口老化等。

而肺疫衝擊經濟、社會乃至政治，效應同各國發酵。在韓國，最新進行的首爾、釜山兩大市

長補選，總統文在寅所屬的執政黨共同民主黨慘敗，此或預示明年３月的總統大選風向；而同樣

的劇本亦在德國總理默克爾的政黨基民盟上演。民望創新低的日本首相菅義偉，本周則暗示或解

散眾議院並提前大選，以牽制或提交內閣不信任決議案的在野黨。另在本周末（１１日）將舉行

總統選舉的秘魯，多達１８名候選人爭奪總統之位，或令國家更分裂及拖累抗疫。

