《ＥＴＦ透視－陳承冲》中國企業國際影響力顯著提升

《ＥＴＦ透視》自上世紀９０年代中國政府啟動「走出去」戰略以來，中國企業不斷加快國

際化步伐，提升他們的國際影響力和國際形象。政府也推出了一系列相應的措施，鼓勵和支持企

業國際化。

從早期的產品出口開始，到逐步建立海外銷售渠道、生產基地、銷售中心，再到全球化時代

的全球供應鏈一體化，中國企業的海外征途正不斷躍上新的台階。

改革開放以來短短四十多年，中國已經由一個佔全球出口不到２％的封閉經濟體，轉變為全

球貿易強國。２００９年，中國超越德國成為全球最大出口國。截至２０２０年１１月，中國出

口佔全球的比重超過１４％。

全球各國與中國的貿易量激增，新興國家尤甚。目前，全球１９０個國家中有１２８個國家

對華貿易量超過對美貿易量。

博然思維對２３個國家的９７００位公眾人士和３００位中國企業領導人的調查顯示，中國

經濟增速的放緩令中國企業對加大開拓國際市場的渴求加強。中國企業領導人日益將國際銷售和

投資視為業務發展「極為重要的優先事項」，著力拓展出口、併購和投資等業務。

從政策層面看，中國早在２００１年就將「走出去」戰略寫入「十五規劃」（２００１－

２００５）中。商務部、科技部也於２００５年出臺了關於鼓勵科技型企業「走出去」的各項優

惠政策，強調科技型企業「走出去」是科技興貿戰略與「走出去」戰略的有機結合，是「走出去

」戰略向高層次發展的標誌。

我們認為，中國企業已經成為全球供應鏈上至關重要的一環，並將繼續在這一供應鏈上向更

大附加值的那一端攀升。《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》

