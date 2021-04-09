  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/04/2021 14:16

【新冠肺炎】消息：本港新增逾１０宗確診個案

　　《經濟通通訊社９日專訊》消息指，本港今日新增超過１０宗新冠肺炎確診個案。
　　本港昨天再多１０宗確診，涉及９女１男，年齡介乎３－７０歲，其中８宗輸入，１宗為源
頭不明的本地個案，患者為一名７０歲住屯門友愛邨愛暉樓３座的女病人，其餘１宗與本地個案
有流行病學關連。昨天外地輸入個案患者中，５人由菲律賓到港，另３人來自印尼。
　　本港近期出現多宗菲律賓及印度的變種病毒輸入個案，呼吸系統專科醫生梁子超在電台節目
上表示，香港新冠疫苗接種率偏低，不可以對變種病毒輸入的風險掉以輕心，一定要加強源頭控
制。（ｃｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS09/04/2021
【FOCUS】星州第四代傳承生變　暗示肺疫危機長達5年?
財經熱話09/04/2021
【金屬勢強】中鋁及重鋼盈喜股價急彈　何啟俊:後市反覆宜先食胡
財經熱話09/04/2021
瑞士寶盛：上海取代香港成全球生活成本最高城市　香港跌至第三位
中國故事09/04/2021
【上海特寫】跨界藝術家馬興文：藝術不是用金錢衡量的商品
開市Good Morning09/04/2021
林嘉麒：比亞迪短線上望約190元
市場動向09/04/2021
黎柱與畫作同行　捐山水畫作慈善義賣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金