《經濟通通訊社９日專訊》消息指，本港今日新增超過１０宗新冠肺炎確診個案。
本港昨天再多１０宗確診，涉及９女１男，年齡介乎３－７０歲，其中８宗輸入，１宗為源
頭不明的本地個案，患者為一名７０歲住屯門友愛邨愛暉樓３座的女病人，其餘１宗與本地個案
有流行病學關連。昨天外地輸入個案患者中，５人由菲律賓到港，另３人來自印尼。
本港近期出現多宗菲律賓及印度的變種病毒輸入個案，呼吸系統專科醫生梁子超在電台節目
上表示，香港新冠疫苗接種率偏低，不可以對變種病毒輸入的風險掉以輕心，一定要加強源頭控
制。（ｃｌ）
09/04/2021 14:16
【新冠肺炎】消息：本港新增逾１０宗確診個案
《經濟通通訊社９日專訊》消息指，本港今日新增超過１０宗新冠肺炎確診個案。
本港昨天再多１０宗確診，涉及９女１男，年齡介乎３－７０歲，其中８宗輸入，１宗為源
頭不明的本地個案，患者為一名７０歲住屯門友愛邨愛暉樓３座的女病人，其餘１宗與本地個案
有流行病學關連。昨天外地輸入個案患者中，５人由菲律賓到港，另３人來自印尼。
本港近期出現多宗菲律賓及印度的變種病毒輸入個案，呼吸系統專科醫生梁子超在電台節目
上表示，香港新冠疫苗接種率偏低，不可以對變種病毒輸入的風險掉以輕心，一定要加強源頭控
制。（ｃｌ）
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