  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/04/2021 15:36

【新冠肺炎】消息：友愛邨愛暉樓３座疑有垂直傳播，專家將視察

　　《經濟通通訊社９日專訊》消息透露，屯門友愛邨愛暉樓３座再有人染疫，現時該座累計有
３名患者分別住在３個單位，其中２個單位座向相同，恐怕出現垂直傳播，今天專家將到場視察

　　另有消息稱，本港今天新增約１４宗確診，下午將設疫情記者會。（ｃｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話09/04/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》光大綠色環保「碳中和」概念足　收集待中線突破
FOCUS09/04/2021
【FOCUS】星州第四代傳承生變　暗示肺疫危機長達5年?
財經熱話09/04/2021
【金屬勢強】中鋁及重鋼盈喜股價急彈　何啟俊:後市反覆宜先食胡
財經熱話09/04/2021
瑞士寶盛：上海取代香港成全球生活成本最高城市　香港跌至第三位
中國故事09/04/2021
【上海特寫】跨界藝術家馬興文：藝術不是用金錢衡量的商品
開市Good Morning09/04/2021
林嘉麒：比亞迪短線上望約190元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金