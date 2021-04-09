《經濟通通訊社９日專訊》消息透露，屯門友愛邨愛暉樓３座再有人染疫，現時該座累計有
３名患者分別住在３個單位，其中２個單位座向相同，恐怕出現垂直傳播，今天專家將到場視察
。
另有消息稱，本港今天新增約１４宗確診，下午將設疫情記者會。（ｃｌ）
09/04/2021 15:36
【新冠肺炎】消息：友愛邨愛暉樓３座疑有垂直傳播，專家將視察
《經濟通通訊社９日專訊》消息透露，屯門友愛邨愛暉樓３座再有人染疫，現時該座累計有
３名患者分別住在３個單位，其中２個單位座向相同，恐怕出現垂直傳播，今天專家將到場視察
。
另有消息稱，本港今天新增約１４宗確診，下午將設疫情記者會。（ｃｌ）
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